Sallent treu suc del Llobregat amb una activitat de canoes

El municipi bagenc de Sallent té un objectiu: treure el màxim del profit del riu Llobregat. I aquest cap de setmana ho està aconseguint gràcies a l'activitat de canoes i caiacs que s'ha organitzat a la zona de la Torre del Gas. Segons el tècnic d'esports municipal, Joan Martí Pla, al llarg dels dos dies hi passaran unes 250 persones.

Martí és aquest matí l'encarregat d'explicar als participants quin seria el recorregut i de donar les armilles salvavides a tothom, allà hi ha deu canoes cedides per la Diputació de Barcelona i qui vulgui pot dur la seva o bé un caiac. A les 11 ha arribat la primera tongada de participants del dia amb un perfil molt clar: famílies amb ganes de passar-s'ho d'allò més bé.

Després d'una bolcada inesperada, les canoes han embarcat. En una d'elles hi era Verònica Colombo i en una altra Roser Prat, que han fet l'activitat acompanyades de la seva canalla. Han vingut des de l'Ametlla del Vallès per fer aquesta activitat que van trobar buscant alguna cosa per a fer en un portal d'entrades. "Quan ho vam veure ens vam animar de seguida", recorda Colombo.

Segons Martí, moltes de les persones que han assistit fins ara a l'activitat que porta per títol Vine a remar al Llobregat eren de fora de la comarca, de poblacions com Barcelona, Cardedeu o Parets del Vallès. La idea del consistori és consolidar les activitats aquàtiques al Llobregat a través de la creació d'un parc oci que funcioni sobretot els mesos d'estiu on es pugui instal·lar una tirolina i a més de canoes, es puguin fer activitats de pàdel surf i caiac.

Però en aquesta ocasió també hi ha anat gent de Sallent, com Helena Beltran, que hi ha anat amb la seva filla. Considera que "s'ha de participar en les activitats que fan al poble perquè sempre està bé fer coses diferents i per als nens són experiències molt enriquidores". A més, també participarà en la tradicional cursa de canoes prèvia a la festa major del poble: "també és una forma de practicar".