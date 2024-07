Casilda-Ghisla Guerrero-Burgos Fernández de Córdoba és la Duquessa de Cardona, i aquest dissabte va ser una de les protagonistes de l'acte inaugural del nou complex turístic que s'ha posat en funcionament a l'antic Vilar Rural d'aquesta vila bagenca.

La festa d'avui l'ha portat a Cardona. Hi ve gaire?

Ja havia vingut diverses vegades, però per causa de la covid he estat un temps sense venir. Visc a Madrid amb el meu marit i la meva filla, però a partir d’ara, a través de la família Torres em vull involucrar amb Cardona, fomentar-hi el turisme, i treballar pel poble per intentar que Cardona sigui esplendorosa.

La veurem més sovint per la vila, doncs?

Sí. Em van parlar d’aquest projecte del complex turístic, i estic encantada de ser aquí i de poder-los ajudar i de treballar per Cardona.

Creu que aquest projecte encaixa bé amb aquest poble?

Crec que és un projecte molt bo per Cardona. Fins ara era difícil poder-hi organitzar esdeveniments perquè hi havia molt poques places hoteleres i havies d’anar a Manresa o a Solsona. En canvi, ara es podrà organitzar un festival de música, o molts altres tipus de propostes.

I en un entorn privilegiat...

És boníssim. Cardona té un castell meravellós que és el més antic d’Espanya, i la col·legiata és la millor expressió del romànic català, un fet que als Estats Units s’estudia i aquí no. A més, hi ha unes mines de sal interiors que tenen cent mil visites quan les de Polònia, que són semblants, en tenen un milió i mig. Això vol dir que s’ha de lluitar per situar Cardona al lloc que li correspon perquè és un dels indrets més bonics d’Espanya.

Què en pensa de la seva gent?

És adorable. Tinc molta estima per tots els cardonins.

Aquest projecte també ha de servir per potenciar la gastronomia local, per exemple?

I tant que sí. Es tracta de potenciar tot el que estigui relacionat amb Cardona. Tenim la sal de Cardona, el licor de Cardona que s’ha fet nou..., és tot meravellós, i tot això es podrà trobar en aquest complex.

Quina impressió en treu de l’esdeveniment d’avui?

És fantàstic! Avui som tots aquí per donar suport a Cardona, que és una ciutat de més de mil anys d’història.