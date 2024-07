Héctor García, director de l'Aeri: «Estem invertint molts esforços i diners per mantenir la tradició»

Des de fa cinc anys, Héctor García és el director de l'Aeri de Montserrat. L'any que ve, entremig dels històrics esdeveniments del Mil·lenari del Monestir, també se celebraran els 95 anys de l'aparició d'aquest mitjà de transport, el més antic del seu tipus a l'Estat que es manté en funcionament i una part essencial de l'imaginari col·lectiu de la muntanya.

Com està? Com estan anant aquests primers dies d'estiu?

Doncs molt bé. La veritat és que és una gran experiència. Per nosaltres l'estiu és una època, jo diria, tranquil·la, perquè tot comença quan les persones tornen de la platja i tampoc van a l’alta muntanya i llavors Montserrat, a finals d'agost, els visitants comencen a venir. Ara ens estem preparant, sobretot, per donar servei al Mil·lenari de Montserrat.

Coincideix el Mil·lenari amb els 95 anys de l’Aeri. Com s’entoma una efemèride d’aquesta dimensió?

La preparem com si fos una cosa única que no tindrà lloc en cap altre moment, amb el major respecte per la gent que ha format part de l'Aeri i de Montserrat i, sobretot, tenint en compte els visitants. Al final, més que un transport, l’Aeri de Montserrat és una experiència. Volem que la gent pugui viure l'experiència d'una gran acollida i per això ens desmarquem de ser un mitjà de transport convencional. Nosaltres som alguna cosa més. Som la primera i l'última cara que veu una persona quan ve a Montserrat, per això hem de fer una acollida excepcional.

I com s'aconsegueix que el turista tingui una experiència diferent?

Hi ha dues pedres angulars. La primera és l'espai, la distribució dels llocs i com els cuidem. I la segona, i la més important, les persones, els treballadors i treballadores de l'Aeri de Montserrat. La motivació intrínseca i extrínseca que poden tenir, les ganes de venir a treballar, el saber que estan fent una feina realment excepcional i essencial, perquè són les persones que marcaran la visita a aquells visitants. És el primer i l'últim moment, i si veu amb un treballador o treballadora de l'Aeri i rep una mala cara o una mala paraula, pot ser que la visita d’aquella persona ja estigui totalment condicionada. I nosaltres no tenim aquest dret de condicionar negativament, però sí que tenim l'obligació de condicionar positivament.

Fa cinc anys que és director de l'Aeri de Montserrat. Com ho ha viscut?

Quan vaig entrar a l'Aeri no sabia que aquesta feina podia ser tan emocionant, i que l'Aeri podia ser tan emocionant. Perquè l'Aeri és un conjunt d'històries de vida de moltes persones, de generacions, de tres o quatre generacions que han passat per aquí. L'Aeri ha passat per múltiples moments: La Guerra Civil, ens van bombardejar l'Aeri i el pont, hem viscut una pandèmia, hem viscut crisis... Però hem continuat endavant. Això és una empresa familiar i estem orgullosos que així sigui, que els treballadors se sentin com a seva aquesta empresa. Jo crec que la fa més humana i més propera als visitants.

En quin moment està l'Aeri?

L'Aeri està en un moment de consolidació i també d'innovació contínua. Estem un moment de creixement de visitants a Montserrat, i estem en un moment de creixement de visitants amb una visió sostenible: El 100% de l’energia que fa servir l’Aeri és de procedència renovable, a diferència d’altres mitjans de transport, i això hi ha gent que ho valora, reduir un 70% de la petjada de Co2 respecte a pujar en cotxe. Per tant, estem en una etapa d'increment de número de visitants i també un moment d'eficiència i eficàcia, que les persones puguin gaudir d'una manera natural, que tu puguis arribar a l'Aeri de Montserrat, trobis una bona acollida i pugis a la cabina. Hi ha visitants que ens diu que podríem posar fils musicals a la cabina o pantalles... Al contrari, és la nostra essència. Nosaltres estem invertint molts esforços i diners per mantenir la tradició, el que avui n’hi diuen vintage. I això és el que espera un visitant de l'Aeri de Montserrat, la tradició.

L'Aeri de Montserrat és un dels pocs que conserva les cabines velles.

I som el telefèric més històric d'Espanya en funcionament. L'Aeri del Port, que és cosí germà nostre, és del mateix fabricant, i tenim un cosí germà a Baviera, que el van construir dos anys abans que nosaltres i estem agermanats amb ells, són telefèrics del mateix constructor. Però jo diria que ser director de l'Aeri és un orgull, però també una gran responsabilitat per mantenir la tradició. I mantenir no significa antiquar-la, sinó adaptar-la a les necessitats que volen els visitants avui en dia.

Quines xifres de visitants té l’Aeri?

Aproximadament, passen per l'Aeri de Montserrat unes 375.000 persones cada any. Això vol dir que arribem a transportar un percentatge entre el 12 i el 14% de les persones que visiten Montserrat. Aproximadament un 30% dels nostres visitants venen en Ferrocarrils, gràcies a l’estació que té l’Aeri, i la resta venen en cotxe, en bici, a peu o en transport col·lectiu, en autobusos. A nivell de procedència, més o menys un 75% dels nostres visitants són estrangers, i la resta són públic català.

I suposo que també hi ha molts grups d’agències.

Sí, hi ha grups que venen a través d'agències, i també hi ha molt autocaravaning, que està ara molt de moda. Aparquen aquí les autocaravanes i pugen. També hi ha molt client familiar, sobretot en vacances d’estiu i d'hivern ho notem. És un bon destí perquè els pares i els avis portin els fills i els nets. Es pot veure l’evidència de l'experiència, perquè en altres transports tu hi puges cada dia, però en un telefèric, si no ets esquiador, no hi puges mai, i si ets esquiador hi puges només dos o tres cops al any. I hi ha moltes persones que cada any, per exemple, celebren un dinar familiar a Montserrat o que van venir amb els seus avis. I et diuen que venen a l’Aeri perquè fa 40 anys van venir amb els seus avis i tenen una foto i la volen repetir, i la poden repetir perquè no hem canviat res.

Mantenir l'essència també us ajuda que la gent pugui mantenir els seus records.

Totalment, s'ho fan seu. Jo crec que l'Aeri forma part de l'imaginari de qualsevol català, tothom ho coneix. I, a més, som Patrimoni de l'Enginyeria Industrial de Catalunya, i n’estem molt orgullosos. També rebem visites escolars, que s’ho passen molt bé. Tenim els desmuntables de l'Aeri i activitats pedagògiques programades, i després arriben a casa amb el seu desmuntable i expliquen el que han fet. És una manera d’explicar als pares la importància de mantenir els costums i les tradicions. Si hem arribat als 95 anys, imagina’t. Ara encarem el mil·lenari de Montserrat.

I quins actes farà l’Aeri per aquestes dues efemèrides?

El primer és continuar donant el nostre servei, que no pari i amb la màxima qualitat possible. A més, tenim la previsió de fer visites teatralitzades a l'Aeri de Montserrat, coincidim amb el 95è aniversari. Preveiem també visites guiades a la infraestructura i també pels voltants, per barrejar la cultura de l'entorn amb l'Aeri. Comptem fer també un esdeveniment especial com, per exemple, obrir alguna nit i veure un capvespre des de l'Aeri. I farem un concurs de fotografia de l'Aeri. I seguirem fent col·laboracions solidàries. Un terç dels nostres beneficis els destinem a l'acció social a Catalunya. Quan compres un bitllet, un terç del benefici que dona és destinat directament a Càritas, a Creu Roja, o entitats del tercer sector. Destinem a l'any més de 300.000 euros en acció social a Catalunya, i és perquè ens ho creiem. Pensem que una empresa com nosaltres ha d'impactar les persones i el territori. Hi ha persones que diuen que pel mateix preu vull pujar a l'Aeri de Montserrat perquè sé que un terç dels beneficis que ha generat el meu bitllet se'n van a beques menjador, a beques escola o als menjadors socials de Càritas. Tots els treballadors i treballadores de l'Aeri estem molt orgullosos perquè no és molt habitual. Per exemple, aquest any hem fet una col·laboració amb AMPANS i crearem un element conjunt que el posarem en valor. Els nostres propietaris volen continuar fent acció solidària, volen que l'Aeri tingui un impacte, per exemple, en grups de persones que fan neteges de la muntanya, voluntaris mediambientals que tenen necessitats de recursos... Ens agrada ajudar-los.

L’essència és una part clau de l'experiència, però a nivell tècnic hi ha hagut innovacions.

Sí, són millores que intentem que conservin l'esperit inicial de l'Aeri. Però, lògicament, els telefèrics estan subjectes a normatives europees, estatals i autonòmiques. I no n’estem exempts. De fet, tot el contrari. L’Aeri ha de donar exemple com a telefèric històric que és. Per tant, tenim tots els mecanismes de seguretat, i més dels que demana la normativa perquè, si no, això estaria tancat. Tenim controls molt rigorosos.

L'Aeri, al cap i a la fi, és una cabina en suspensió plena de persones.

Sí. Com els avions o com els trens, a l’interior hi porten persones. Tenim una responsabilitat compartida entre l'empresa, amb els treballadors i també els usuaris. Si algú treu la mà per la finestra, li diem que no tregui la mà, posem elements perquè no es pugui treure la mà, però que puguin fer fotos... De fet, quan acompanyo algun grup, que ho faig almenys un cop al mes, els demano que deixin el mòbil, que obrin els ulls i no parlin, que hi hagi silenci a la cabina. És brutal poder pujar a Montserrat, per una canal, o ets escalador, o un gran senderista que es coneix les rutes de Montserrat, o no tens l'oportunitat. Si et perds amb el mòbil, en fer la millor foto, has perdut la meitat de l’essència que has pagat. Ja que ho has pagat, visquem-ho a fons. Apaga el mòbil, fes silenci i aprofita per veure les cabres, veure excursionistes, veure animals de tot tipus, veure les roques, les formes...

Quins reptes planteja el futur d'un Aeri?

L'eficiència i la sostenibilitat. L'eficiència per funcionar quan necessita funcionar. El que diem, en llenguatge tècnic, la corba de càrrega, quan hi ha més demanda. I sobretot la sostenibilitat. I no només la mediambiental, també la sostenibilitat social. El 70% proveïdors de l’Aeri de Montserrat són PIMEs. És més fàcil treballar amb un multinacional, però ens quedem aquí, al territori. Dues terceres parts dels treballadors són del voltant de Montserrat. Tot això és sostenibilitat. I per mi això són els reptes del telefèric com l'Aeri de Montserrat. El tercer per mi seria innovar, que, quan passi el mil·lenari, preguntar-nos: I ara què podem fer perquè el visitant de Montserrat, quan marxi d'aquí, sigui una mica més peregrí que visitant?

Voler que, en certa manera, que un visitant tingui ganes de tornar.

No seria tornar, sinó que la visita a Montserrat l'hagi transformat. Si un visitant diu això, per mi seria el cum laude. Però si diu que li ha encantat, que el temps que ha passat aquí ha valgut la pena i ha estat ben aprofitat, per mi seria excel·lent. Quan baixa un visitant i em diu que ho tenim molt ben muntat i que està molt bé, estic content. O quan miro les reviews del Google i et diuen que està tot molt ben organitzat, els treballadors, un deu, que si visqués més a prop tornaria. I veus que la ressenya és d’Irlanda. Penso que què bé, ha valgut la pena.

Per un director, saber què pensa la gent per millorar és important.

És un repte per no abaixar la guàrdia. Quan et diuen que tens un 4,7 sobre 5, de més de 3.000 ressenyes, et diuen que estàs en el Ferrari de les ressenyes. I a mi això em preocupa. Perquè crec que no ens hem de quedar al 4,7 ni hem d'anar al 5. Hem d'ocupar-nos d'aquella persona que va a la cabina de l'Aeri, d'aquella experiència, perquè només escriu ressenyes un 1% dels visitants. Per escollir un restaurant mirem quina puntuació tenen, però quin target va a cada restaurant? Perquè potser un restaurant té gent com jo, que no té xarxes no fa valoracions, però que tenim el mateix criteri que els altres. En resum, una ressenya bona em diu que no m’adormi, i una de no tan bona és un repte. Al final, jo soc un gestor. Intento gestionar amb dignitat, sobretot cap a les persones, i amb respecte cap a la instal·lació i l'entorn.

