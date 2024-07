Es prohibeixen les activitats amb autorització prèvia a Montserrat per risc d'incendi

Davant de l'episodi d'alt risc d'incendi que es preveu per als pròxims dies, el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat ha establert la prohibició de totes aquelles activitats sotmeses a una autorització prèvia per tal de protegir els ciutadans i minimitzar el risc d'incendi.

Es tracta de les activitats que s'organitzen en indrets com la canal equipada de Les Dames, al Torrent del Clot de Sajolida i de Bugaders, a l'avenc dels Pouetons, a banda d'altres activitats esportives com l’slackline, el highline, la tirolina, el salt base, el parapent, l'ala delta o similars equipats amb motor, com ara avioneta, ultralleuger i similars. També queda suspesa qualsevol activitat esportiva organitzada de caràcter esportiu com marxes, curses o competicions.

Per altra banda es recomana, per prudència, no fer senderisme ni altre activitat esportiva dins del parc, per l'onada de calor i el risc d'incendi.

L'increment general de les temperatures, unes humitats molt baixes i l'estat de la vegetació derivat de la sequera incrementa apreciablement el perill d'incendi forestal en diversos indrets del país fins arribar a perill extrem a zones de la meitat sud-oest. Altres zones de l'interior i el prelitoral assoliran perill molt alt. Amb aquest nivells de perill estan prohibides les activitats que impliquin risc d'incendi. L'episodi s'allargarà fins dijous. Posteriorment s'espera que el perill baixi de forma moderada. Tot i això, encara s'espera que hi hagi zones amb perill molt alt.