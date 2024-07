Sant Fruitós adequarà l’antiga comissaria de la Policia Local per destinar-la a l’equip de Protecció Civil

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages reformarà el local on fins fa un any hi havia ubicada la comissaria de la Policia Local, per tal de destinar-lo a l’associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi. Aquest local de 70 metres quadrats, situat a la plaça de la Vila, presenta actualment unes instal·lacions obsoletes que ara es renovaran per complet per tal d’adaptar-lo a l’actual normativa i a les necessitats d’aquest cos de seguretat i de servei.

Per una banda, es resoldran les diferents mancances d’accessibilitat amb la construcció d’un accés amb rampa i amb la construcció d’un bany adaptat i, per l’altra, es plantejarà una nova distribució amb una sala de reunions dotada de projector i el mobiliari necessari, un espai d’emmagatzematge dotat amb una instal·lació de càrrega elèctrica per als aparells de ràdio, una zona de vestidors, es renovaran les instal·lacions elèctriques i es canviarà per complet la imatge gràfica de l’espai per un disseny més modern i adaptat als temps actuals.

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Fruitós de Bages està formada per una quinzena de persones que col·laboren de forma activa en la major part dels esdeveniments del municipi, i en les emergències que es puguin ocasionar, vetllant per la seguretat dels veïns i veïnes. Fins avui dia, aquest equip no disposava d'un espai propi al municipi des d’on poder treballar i organitzar els diferents dispositius en els quals prenen part.