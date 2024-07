Beatriz Moreno és la nova primera secretària del PSC al Pont de Vilomara

Beatriz Moreno, que actualment és segona tinent d'alcalde de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort i secretària d’educació de la Federació XI del PSC, és la nova primera secretària de l’agrupació socialista al Pont. Moreno relleva Enric Campàs en el càrrec.

D’aquesta manera, l’Agrupació del Pont de Vilomara, que és la tercera en nombre de militants de la Federació, després de Manresa i la del Berguedà, té per primera vegada una dona en el principal càrrec. La nova primera secretària va agrair, durant l’assemblea on va ser escollida, la confiança que la militància ha dipositat en ella i va valorar la tasca feta des del 2017 per l’anterior primer secretari, Enric Campàs, alcalde del Pont.

El nou equip que conforma la nova executiva al Pont de Vilomara està format per un total de deu persones i, segons apunten fonts del PSC, «s’ha buscat continuar amb l'experiència de militants amb un llarg bagatge, tant en l'àmbit orgànic com en política municipal». La nova executiva està formada per: Nadal Chavarria (president), Beatriz Moreno (1a secretària), Marc López (secretari d'Organització), Lidia Delgado (secretària de Política Municipal), Enric Campàs (secretari de Comunicació), Isaac López (secretari de Joventut) i Jordi Gómez, Sandra López, M. Àngels Subirana i Josep M. Torradeflot, com a vocals.

D’altra banda, durant l’assemblea, també es van escollir els nous representants de l'Agrupació al Consell de Federació, que seran Enric Campàs, Emiliano Moreno, M.Àngels Subirana i Josep Maria Torradeflot, a més de la primera secretària, que n’és membre nat.