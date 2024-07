La calor fa anar més lents els trens de Ferrocarrils de Manresa i Igualada

La calor també té afectació en la mobilitat. Aquest dimarts els trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que les línies que arriben fins a Manresa i Igualada (línia Llobregat-Anoia) han estat registrant retards de fins a 30 minuts. El motiu és que circulaven a una velocitat molt inferior a l’habitual. I la causa d’aquesta lentitud en el cobriment del trajecte, segons ha informat la companyia, han estat les altes temperatures de l'onada de calor d'aquests dies, «per prevenir possibles afectacions a la via». Tot i que no han aclarit més, s’entén que és per evitar que efectes de dilatació de les vies provocats per aquesta calor poguessin causar alguna incidència.

Precisament, a final de l’any passat Ferrocarrils va presentar i va començar a executar un pla en la línia del Bages que era una novetat i que incidia en la prevenció dels efectes del canvi climàtic en el servei, perquè les infraestructures dels trens siguin més resistents quan es produeixen episodis de pluges, de vent o d'altes temperatures. Amb aquest objectiu, es van dur a terme treballs per renovar 6.500 travesses de les vies en diferents parts del traçat entre Manresa i Olesa de Montserrat de la línia Llobregat-Anoia. L'actuació, que abastava una longitud total de 4 quilòmetres, pretenia prevenir la dilatació de carrils que es produeix durant els episodis d'altes temperatures i que impedeix que els trens puguin circular en la velocitat habitual.

Els treballs van consistir a renovar les travesses més antigues de les vies, que es trobaven al final de la seva vida útil, per unes de noves que s'adapten millor a les condicions d'altes temperatures. El director de Xarxa Ferroviària i Projectes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Pere Mateu Soler, explicava que amb les travesses que hi havia fins a aquell moment, quan s'enfilaven les temperatures, la via tendia a dilatar-se provocant un moviment transversal que popularment es coneix com a garrot, que succeeix quan la via es desplaça cap a un dels costats i queda deformada.

En aquest sentit, en deu revolts concrets del traçat de la via, es van incorporar unes travesses renovades que, com a novetat, algunes d'elles incorporaven tacons de formigó a la zona de contacte amb el carril. D'aquesta manera, s'aconseguia que els carrils guanyin resistència lateral i no tinguin dilatacions en episodis d'onades de calor o en dies amb un gran contrast tèrmic entre les temperatures mínimes i màximes.

