Fonollosa rehabilita la capella fonda neoclàssica de l’església de les Torres de Fals

Seguint la línia que l’Ajuntament de Fonollosa ha portat durant aquests últims anys amb la intenció de recuperar el patrimoni municipal, ja s’han iniciat les obres a la Capella Fonda II de l’Església de Sant Vicenç de les Torres de Fals. Aquesta actuació, a part de la restauració de la capella, comportarà la rehabilitació del cimbori exterior que la corona, i la rehabilitació de la pica baptismal de marbre i una de les llànties originals que s’han conservat.

L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, ha explicat que es tracta d’una «capella neoclàssica destacable per les motllures de guix pròpies de l’època en què es va fer l’actuació». Un cop enllestida la seva restauració, «quedarà tota la part pública de l’església totalment acabada i faltarà només tot el tema de la climatització que estem treballant en la redacció del projecte i la rehabilitació de la sagristia i sobre sagristia, que serà l'última fase pròpiament del que és l’església, que és el que té cedit l’ajuntament».

L’obra a la capella fonda 2, que té un pressupost de 200.000 euros i es finança amb fons provinents de la Diputació de Barcelona, la porta a terme l’empresa Construccions Vall. Segons Hernàndez, els treballs que es van iniciar fa unes setmanes, «s’allargaran fins Nadal quan ja estarà tot a punt per a la pròxima edició del Pessebre Vivent del Bages». Mentre durin les obres han quedat suspeses totes les visites guiades promogudes per l'Ajuntament a les Torres de Fals.

La capella, datada del segle XIX, forma part de l’interior del temple i està situa al costat de migdia de la capçalera. La proposta d’intervenció es basa a reparar i consolidar els efectes dels danys, lesions i degradacions provocats per l’envelliment dels materials constructius per efecte del pas del temps, així com per la manca d’actuacions de reparació. El projecte també preveu restaurar la imatge interior amb recuperació dels seus elements ornamentals originals, els materials i les fàbriques en general, per tal de permetre la lectura històrica de la capella alhora que garantir la pervivència, protecció, estabilitat i seguretat dels diferents sistemes i materials.

Els treballs de restauració de l'església de les Torres de Fals van començar el 2018 amb la consolidació del cor, que era la part més malmesa i calia garantir-ne l'estabilitat. En la segona fase de treballs es va actuar a la nau central, la capella gòtica i la capella fonda. Aquesta nau central es va convertir en un nou espai polivalent, equipat amb lavabos adaptats, llum escènica i sonorització per a actes culturals i socials. Es va rehabilitar de manera que permet veure tota l'evolució històrica del temple amb els diversos estils arquitectònics, des de la part romànica de l'església original, passant per la gòtica i la neoclàssica. L’octubre del 2021 es va estrenar la museïtzació de l’església de Sant Vicenç de les Torres de Fals, reconvertida en un centre divulgatiu de les torres de defensa a Catalunya. L’any passat, en una nova fase de treballs, es va estrenar la restauració del campanar, les façanes i la coberta de l’església. Ara s’hi sumarà la capella fonda.

