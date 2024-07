La gratuïtat de l’autopista per als trajectes en menys de 24 hores s’aplicarà el 4 de novembre

La gratuïtat de l’autopista Terrassa-Manresa (C-16) per als usuaris que facin un trajecte d’anada i tornada en menys de 24 hores serà efectiva a partir del pròxim 4 de novembre. Es tracta de la mesura que la consellera de Territori, Ester Capella, va anunciar el mes de març passat durant una visita a Manresa, i que aquest dimarts ha aprovat el consell de Govern de la Generalitat.

Es tracta de l’enèsim pas endavant que porta a terme la Generalitat per fer de l’autopista una via preferent per als usuaris, en aquest cas ‘premiant’ els que en facin un ús més recurrent, amb l’objectiu de descarregar la saturada C-55.

En aquest cas, a partir del primer dilluns de novembre el que es farà és fer completament gratuït el peatge de Sant Vicenç de Castellet/Castellbell de dilluns a divendres, sempre que el retorn del trajecte es faci en menys d’un dia. El que s’aplicarà serà un descompte del 100%, acotat com es deia a dies laborables, per a qualsevol trajecte que es faci passant pel peatge de Sant Vicenç/Castellbell. Tant si es passa pel peatge central (troncal), en direcció nord o sud, com si es fa pel lateral, en qualsevol dels sentits.

I aquesta gratuïtat es farà efectiva sempre que es faci un trajecte tant d’anada com de tornada, i que aquest es produeixi en menys de 24 hores de diferència (encara que siguin dies diferents. Per exemple, marxar al vespre i tornar quan ja és la matinada de l'endemà). A partir d’aquestes premisses calen les concrecions tècniques. Quins vehicles hi tindran accés? Com fins ara amb les bonificacions que s’han anat aplicant en els últims anys, els de tipus II. És a dir, turismes, furgons i furgonetes. Però també s’hi afegiran les motocicletes. I què caldrà per tenir accés a aquests descomptes? Serà necessari fer un registre previ de la matrícula del vehicle a través de la web d’Autema, i igualment portar un dispositiu de pagament dinàmic (teletac o aplicació Satelise).

Perquè, de fet, el que farà el sistema és cobrar el peatge i fer-ne el retorn quan ha detectat que el trajecte de tornada s’ha fet dins de les 24 hores.

No hi ha cap limitació a l’usuari per lloc de residència. Amb aquest mesura, segons va destacar en el seu moment la consellera, es vol afavorir la recurrència, és a dir, que els usuaris que segurament diàriament han de fer recorreguts d’anada i tornada per estudis o feina i que ara no utilitzen aquesta via pel seu preu, però que amb el nou descompte del 100% poden passar-se a aquesta via. Aquesta modalitat també s’aplicarà a partir del 4 de novembre a la C-32, en el tram de Sitges al Vendrell, una de les poques autopistes de pagament que queden vigents a Catalunya, juntament amb la C-16.

La Ronda de Manresa no canviarà

D’altra banda, per als vehicles que no facin aquest pas pel peatge d’anada i tornada en menys de 24 hores, de dilluns a divendres no festius tindran un descompte del 40,47% (sempre que portin teletac o Satelise) en hora punta (de 2/4 de 7 a 2/4 d’11 del matí, i de 5 a 9 de la tarda).

L'anomenada Ronda de Manresa es mantindrà com fins ara. És a dir, per a aquests recorreguts ja són i seguiran sent gratuïts, amb l'avantatge que s'hi pot accedir en aquest cas amb el registre de matrícula (sense necessitat de teletac o satelise), passant per les barreres específiques que hi ha habilitades des del gener de l'any passat.

D’altra banda, es mantenen en els mateixos termes els descomptes actuals per a vehicles amb alta ocupació (bonificació del 40%) i de zero i de baixes emissions (30% i 75% respectivament).

En l’anunci del passat mes de març, un altre anunci destacat que va fer la consellera, després de mantenir una trobada amb alcaldes i presidents comarcals de la Catalunya Central, és que el departament encarregaria durant la passada primavera un conjunt d’estudis per analitzar les fórmules jurídiques i econòmiques que permetin «valorar la reversió de la concessió del peatge de la C-16». És a dir, un possible rescat, d’una concessió a la qual ara mateix li queden 12 anys de vida (finalitza el 2036).

