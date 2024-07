Monistrol de Montserrat inicia els treballs del nou magatzem de la brigada municipal

L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat està a punt d’iniciar els treballs d’adequació de l’antiga nau industrial de Linairs, ubicada al número 1 del carrer Trinitat. El consistori va formalitzar-ne la compra l’11 de desembre passat i la primera fase de treballs contempla que l’edifici funcioni com a magatzem i base per a la brigada municipal.

Les obres d’adequació de l’antiga nau de Linars, finançades per la Diputació de Barcelona, estan a punt de començar. La primera fase de les obres, que està previst que finalitzin abans del 31 de desembre, contempla que l’edifici funcioni com a magatzem i base per a la brigada municipal. Posteriorment, segons fonts municipals hi haurà una segona fase, on es treballarà perquè a la nau hi puguin haver d’altres serveis.

El consistori assegura que «l’objectiu és reconvertir aquest espai per a benefici dels monistrolencs i monistrolenques i, per això, s’han realitzat les gestions necessàries per al canvi d’ús de l’edifici, ja que ara com ara només es permet l’ús de magatzem». Aquesta proposta va ser presentada i aprovada inicialment en el ple municipal celebrat el 27 de juny passat.

L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat va comprar la finca que fins fa una dècada ocupava l’antiga fàbrica de components i maquinària Linairs, per transformar-la com a local per a la brigada i, posteriorment, per a altres serveis.

Es tracta d’un recinte de 6.287 metres quadrats situat a l’inici del carrer de la Trinitat, que puja cap a Montserrat al carrer de la Trinitat, dels quals se n’aprofitarien prop de 2.000 per a usos municipals. Corresponen a l’àmbit on hi ha les antigues naus fabrils, que serien per a la brigada amb un espai de magatzem i les oficines de la fàbrica, on s’ubicarien altres serveis.