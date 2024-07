El PSC reclama al Consell més ajuts contra l’atur i per la transició energètica

El grup comarcal del PSC ha requerit al govern del Consell del Bages (format per ERC i Junts) que destini més partides a dos grans àmbits que considera que requereixen accions urgents. D’una banda, a programes d’ajut i suport a persones en situació d’atur, i, de l’altra, a projectes que promoguin i accelerin la transició energètica i la millora en la gestió de l’aigua. Una demanada que es concreta en l’adopció de diferents propostes d’accions de govern que han presentat els socialistes, un cop s’ha conegut, en el ple de juliol, la liquidació del pressupost del 2023.

El PSC manifesta en un comunicat que «és hora que l’equip de govern mogui fitxa i prengui una posició activa i una determinació clara per dur a terme diverses accions» que no van ser incloses en l’aprovació del pressupost ordinari d’aquest any, «amb l’argument de l’equilibri pressupostari». El que exposa ara el grup socialista és que «un cop tancat el pressupost i amb un romanent líquid de tresoreria superior als 3 milions d’euros, el PSC veu necessari i urgent començar a crear programes que ajudin a la comarca, als Ajuntaments i sobretot als ciutadans i ciutadanes del Bages», i en aquest sentit apunta que «no s’entén que hi hagi sobre la taula una proposta d’acord per augmentar els imports per a un programa d’ajuts específics per aturats i aturades a la comarca, i des del govern consolidin la baixada d’aquests ajuts per segon any consecutiu».

A més a més, els socialistes lamenten que «davant la necessitat cada cop més imperiosa» de redactar projectes de transició energètica i de millora en la gestió de l’aigua, «l’única resposta del govern sigui la indiferència. Nosaltres volem treballar conjuntament i volem trobar solucions que millorin la situació a la comarca del Bages. Però és complicat quan tens al davant un govern que no t’escolta».