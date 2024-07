Sant Fruitós estudiarà la població de coloms per fer front a les problemàtiques que generen

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha encarregat un estudi per tal de conèixer el cens de coloms al municipi, la seva distribució i els motius de l’alt creixement de la població en el darrer any, per posteriorment poder aplicar un pla de gestió per fer-hi front.

Fonts municipals asseguren que «la població de coloms al municipi es troba desestabilitzada». Segons un estudi encarregat per l’Ajuntament l’any passat hi ha 445 individus, un augment que suposa un 81% més que el 2022 quan la població era de 245.

Aquest augment exponencial ha produït un increment de la presència d’excrements a la via pública i altres problemàtiques que causen insalubritat i malestar entre els veïns.

L’estudi que ara es realitza permetrà determinar els llocs d’on s’alimenten, els punts de cria, els focus més importants, les molèsties que ocasionen a la via pública entre altres factors, per tal de poder fer front a la problemàtica de la manera més idònia.

En aquesta línia, el febrer passat ja es van dur a terme treballs per minimitzar la presència de coloms al Cobert de la Màquina de Batre, un espai públic molt concorregut i on s’han de dur a terme tasques de neteja extraordinàries a causa de la presència d'excrements d'aquests animals. Les tasques van consistir en rejuntar els espais que hi ha actualment entre els arcs ceràmics i el tauler.