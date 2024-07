Súria aprova un Pla de Salut pels propers quatre anys

L'Ajuntament de Súria va aprovar, en el passat ple del mes de juliol i per unanimitat, el Pla de Salut 2024-28, que, segons el consistori, «definir les estratègies i objectius de millora de la salut pública». Aquest pla s'ha fet «a partir d’una anàlisi de la situació actual i la col·laboració dels professionals sanitaris i dels agents socials», i ha estat impulsat per l’àrea municipal de Sanitat, amb el suport del CAP Goretti Badia, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la Diputació de Barcelona i CatSalut. El pla detalla que es farà un seguiment anual del compliment de les propostes.

Els set objectius marcats pel text són «incorporar la salut a totes les polítiques públiques com a iniciativa alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible», on es proposa, entre d'altres, crear i consolidar espais de coordinació entre els diferents serveis de l’Ajuntament vinculats a la salut; «prioritzar les polítiques públiques que generin beneficis per a la salut i el benestar de la població» com, per exemple, constituir la taula de la salut i el consell de l'esport i mantenir els DEA existents i les accions de sensibilització; «avançar cap a un model de municipi més sostenible, accessible i saludable», on algunes propostes destacades són fer campanyes de sensibilització respecte a la recollida de brossa al municipi o promocionar la Guagua com a desplaçament en transport públic al municipi, juntament amb l'empresa ICL; «millorar la qualitat ambiental i la presència d’espais verds» on es preveu incrementar el nombre de refugis climàtics amb espais verds o mantenir els controls dels contaminants de l’aire; «promoure les relacions socials integradores i les xarxes comunitàries com a actius de salut per a la millora del benestar i la prevenció de l’aïllament social», amb accions com mantenir l’Escola de Salut de Súria, disposar d’una biblioteca o centre cultural i mantenir reunions periòdiques de coordinació amb entitats i associacions; «millorar els estils de vida saludable, la salut mental, la reducció dels factors de risc cardiovascular i el benestar de les persones en totes les etapes de la vida», amb un programa d’alimentació saludable, treballar per garantir els espais sense fum a la ciutat i controlar la venda d'alcohol i drogues al municipi; i «fomentar la tinença responsable d’animals de companyia i mantenir el control de la fauna urbana i les plagues», mantenint el control dels animals de companyia, garantint una correcta gestió de les colònies de gats i eliminant les plagues, entre d'altres.

Per fer aquest pla, relaten fonts consistorials, «han estat recollits indicadors, dades estadístiques i s’han celebrat reunions amb tècnics i persones del teixit social i ciutadà». Recalquen que les propostes «no només es refereixen a la salut física, sinó també a temes com la salut mental, els problemes psicosocials i les addiccions, entre d’altres». Finalment, s'explica que «les recomanacions del Pla de Salut recullen l’experiència dels diferents plans, programes i accions sectorials vigents» i que «s'ha tingut en compte la perspectiva de gènere i la diversitat sexual, funcional o social».