Castellbell estrena el nou pont del Burés, que ha doblat la seva amplada

Després de 9 mesos d’obres, Castellbell i el Vilar ha recuperat la principal via d’accés al municipi amb el renovat i ampliat pont del Burés, la connexió més directa amb la carretera C-55, i la que utilitzen la majoria de conductors que entren i surten de la població del Bages sud. Aquest dimecres el nou pont, que ha doblat l’amplada de la via i ha guanyat un espai propi per a vianants i ciclistes, s’ha inaugurat oficialment i ha tancat, així, una reivindicació històrica.

L’ampliació del pont del Burés, que travessen prop de 2 milions de vehicles l’any, era una llarga reivindicació dels governs de Castellbell i el Vilar, que ara s’ha fet realitat. L’actuació, amb un pressupost d’1,8 milions d’euros assumit per la Diputació de Barcelona i una aportació de 30.000 euros per part de l’Ajuntament, ha permès ampliar la infraestructura en tot el tram de 310 metres que travessa el riu Llobregat i actuar també en la intersecció amb la B-122 i un petit tram a la zona urbana de la colònia Burés. El nou pont ha doblat l’amplada de la via, fins a 10,30 metres, i ha guanyat un espai propi per a vianants i ciclistes, de 2,5 metres d’ample.

Els treballs han permès ampliar la infraestructura en tot el tram de 310 metres que travessa el riu Llobregat / Oscar Bayona

Nombrosos veïns i veïnes han assistit a l’acte d’inauguració, que ha comptat amb la col·laboració de les entitats de Castellbell i el Vilar Caminades Saludables, Fem Salut i l’Associació Fills i Amics del Burés. L’alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, ha definit l’esdeveniment com un «dia històric» per a la població que, d’aquesta manera, ha vist feta realitat «una infraestructura absolutament imprescindible per la mobilitat al nostre municipi» i que actua com a «eix vertebrador». Valls ha destacat també el salt qualitatiu en la mobilitat a peu i en bicicleta que suposa el nou pas per a vianants i ciclistes, «que connectarà els dos costats de la llera i ens permeabilitza molt aquesta zona».

Per la seva banda, el diputat d’Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès, que juntament amb l’alcalde ha tallat la cinta inaugural, ha recordat que la millora del pont era una actuació llargament reclamada, que pretén millorar la seguretat viària de la carretera C-1411a i la mobilitat de tot aquest entorn. Segons Vallès, els treballs han mantingut l’estructura històrica del pont amb l’objectiu «de mantenir el patrimoni i preservar allò que ens dona identitat al territori».

El pont també ha guanyat un espai propi per a vianants i ciclistes / Oscar Bayona

Els treballs de remodelació integral d’aquesta infraestructura, que van començar el mes d’octubre passat, han consistit a col·locar barreres de contenció, la instal·lació d’un mur de 20 centímetres de formigó i una barana metàl·lica de protecció per a vianants i ciclistes. També s’ha millorat el revolt d’accés al pont des de la banda nord. L’estructura antiga s’ha mantingut amb la tipologia d’arcs múltiples amb voltes de formigó suportades per piles també de formigó i revestides de pedra de gres. En paral·lel, s’ha renovat la il·luminació del pont amb tecnologia LED i adaptada a la normativa actual.

Quatre mesos tallat

Les obres de renovació i ampliació del pont del Burés, que van començar l’octubre de l’any passat, van obligar, a partir de mitjan mes de gener, a tancar la via totalment al trànsit. En l’interval de temps en què l’entrada nord va quedar tallada es van senyalitzar itineraris alternatius a través de Monistrol de Montserrat i l’accés al municipi s’havia de fer pel barri de La Bauma. La bona marxa de les obres de remodelació integral del pont van permetre, a partir del mes de maig, habilitar el pas alternatiu de vehicles a través de regulació amb semàfors i reobrir-lo parcialment al trànsit. Ara, l’ampliació del pont, que Castellbell feia temps que reclamava tenint en compte que absorbeix pràcticament tot el trànsit que vol connectar amb la C-55, ja és una realitat.

El 1939 va ser enderrocat

L’edificació original del pont del Burés sobre el riu Llobregat, que és paral·lel a l’antic pont medieval, es va inaugurar el 1884, fa 140 anys, després d’11 mesos de treballs de construcció. Obra de l’enginyer Melcior de Palau, el 1939, durant la guerra civil, va ser enderrocat i va ser reconstruït el 1947.

Subscriu-te per seguir llegint