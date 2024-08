Castellbell licita les obres de manteniment de la llera del Llobregat a la Bauma

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha publicat la licitació per executar les obres de manteniment de la llera del riu Llobregat al seu pas per la Bauma. L’obra té un pressupost de 90.750 euros (IVA inclòs), un termini d’execució d’un mes i és previst que es pugui executar a la tardor. El maig de l’any passat el consistori va sol·licitar una subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua per poder fer aquesta actuació que, finalment, ha estat favorable. L’ACA assumeix 75.000 euros del cost de l’obra i la resta es correspon a l’import de l’IVA, que no és subvencionable, i assumeix l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar.

Els treballs consistiran en la neteja dels terrenys, l’eliminació de les canyes i les tasques per desbrossar i talar els arbres morts per reduir el risc davant d’episodis de riuades o d’incendis forestals.