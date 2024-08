L’oferta musical i la cultura popular, pilars d’una festa major de Navàs de vuit dies

Navàs viurà a final d’agost una festa major de vuit dies, de la que ara n’ha fet pública la programació i que es fonamentarà en dos pilars fonamentals i que en són ja trets distintius. Una molt àmplia oferta de concerts, i els actes de caràcter més tradicionals, basats sobretot en la imatgeria pròpia i les entitats culturals. De fet, l’organització posa en relleu que després d’unes edicions tocades per la pandèmia (les del 2020 i 2021) i de dues amb novetats, la del 2022 amb l’estrena de la figura de l’Òliba, la de l’any passat amb la posada en marxa de la cercavila festiva del Nabars, «enguany toca vetllar per la consolidació d’aquests actes de caràcter popular».

La Festa Major d’enguany tindrà lloc del 20 al 27 d’agost, amb la plaça de l’Ajuntament com a principal epicentre, sobretot per l’oferta de concerts que s’hi concentraran fins a altes hores de la matinada. Propostes musicals que ja arrencaran el dijous 22 per acompanyar el tradicional àpat popular de la bouada, en aquest cas amb Pocasolfes i música tradicional, seguit del concert de Qnda i de PD got i gas.

El divendres 23 d’agost, ja de matinada, es podrà gaudir de la barreja de música i humor del Pony pisador. Són amants de la música tradicional celta i les cançons marineres, però als seus discos i concerts hi apareixen sons de molts indrets i estils diferents. Per finalitzar la nit, hi haurà dues hores més de música amb DJ trapella.

El dissabte 24 d’agost serà una de les jornades amb més propostes i més diverses, que començarà a les 10 de la nit amb el ball amenitzat pel duet Francesc (de Cotton) i Andreu. Ja de matinada començarà el que oferiran Boom Boom Fighters&Cookah P, una banda de 6 músics, «amb molta energia i amb la capacitat de fer ballar al públic durant tot el show». I ja a quarts de 3 de la matinada serà el torn del grup de versions La tropical. Qui rematarà l’oferta musical de la matinada serà el DJ Nap Buf.

També diumenge destacarà per la diversitat musical, que arrencarà amb el ball amenitzat per Vives veus tercet. El gran concert serà, però, el que a partir de la 1 de la matinada oferirà, d’entrada, tot un clàssic dels escenaris, els berguedans Brams. Tot seguit, a partir de les 3 de la matinada es deixarà pas al grup local Nervi, i es completarà la nit de nou amb DJ, en aquest cas Animal Show.

Ja dilluns, a les 12 del migdia la plaça de l’Església Kerouac ambientarà el concert vermut, per passar directament al vespre amb el ball amb tot un clàssic musical, l’orquestra La principal de la Bisbal. A la 1 de la matinada engegarà el concert de nit amb la banda de versions Verbena’m, i de nou un últim relleu amb DJ Rutxo. Encara dimarts hi haurà una darrera proposta de ball per acompanyar la sardinada, amb Pep i María José Trio.

Protagonismes de les entitats

Pel que fa als actes més tradicionals i amb participació de la imatgeria local, el divendres 23 l’Òliba i Cargols de Foc acompanyaran la cercavila del Nabars. Dissabte, també l’Òliba, juntament amb els gegants i nans, els bastoners i el ball de cascavells acompanyaran la cercavila de proclamació de la pubilla i hereu. I diumenge la mateixa imatgeria protagonitzarà la matinal amb la cercavila precedida d’una traca valenciana, i la posterior ballada a la plaça de l’Ajuntament, amb la participació de la cobla Ciutat de Granollers.

Cartell amb firma local

El cartell d’enguany de la festa és obra de la navassenca Alba Fleta Obradors. Està inspirat en l’art Nouveau i l’artista Alfons Mucha. D’aquest binomi va sorgir la idea de fer un cartell amb aquesta estètica i amb una de les gegantes com a protagonista, però un cop el projecte va tirar endavant es va considerar oportú incloure les dues gegantes com a representants del poble.