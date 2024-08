El parc del carrer del Poal de Pineda de Bages guanya zona d'ombra

El parc del carrer Poal de Pineda de Bages compta amb una nova zona d'ombra gràcies a la pèrgola de fusta que hi ha instal·lat l'ajuntament de Sant Fruitós, per tal que aquesta zona de lleure i estada tingui un nou espai de refugi en les èpoques de sol intens, i també d'aixopluc.

Aquesta zona verda, entre el carrer del Pastor, Poal i l’avinguda Pirineus, disposava fins ara d’un espai amb bancs de fusta per al repòs, però no tenia cap punt on protegir-se del sol.

La instal·lació d’aquesta estructura és fruit de la petició dels veïns i veïnes de la urbanització.