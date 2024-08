Montserrat va camí de tancar l’any per damunt dels 2,5 milions de visitants

Montserrat podria superar aquest 2024 el que s’ha convertit en l’indicador de referència d’uns resultats excel·lents de visitants: els 2,5 milions de persones. Ara està a mitjan camí, però l’extrapolació de les xifres recollides fins ara porta a preveure que, quan es tanqui l’any (i si no es produeix cap gran entrebanc), aquest llindar es tornarà a superar després de quatre anys quedant per sota, i en alguns casos molt lluny, per l’impacte, des del 2020, de la crisi de la covid. Cal tenir present que des del 2002 (que és quan es fa un control formal i equiparable de les xifres de visitants pels diferents mitjans), aquest llindar només s’ha superat en quatre ocasions.

El que queda clar és que el santuari ha recuperat plenament el pols turístic que tant es va alentir en els tres anys de plena pandèmia. Així ho donen a entendre les dades completes del primer semestre, si a més es comparen amb un 2023 que ja va ser prou bo i que ja apuntava clarament en aquest camí de la recuperació. Llavors es van superar els 2 milions de turistes rebuts, dada ja prou positiva després dels precedents dels tres anys anteriors.

Segons les dades facilitades pel Patronat de la Muntanya de Montserrat amb el tancament de juny, pel santuari han passat al llarg del primer mig any gairebé 1,2 milions de visitants (en concret, 1.198.317). De cara a la projecció cap als més de 2,5 milions en completar aquest 2024 cal tenir presents dos factors. Que en aquesta segona meitat encara no registrada hi ha alguns dels mesos (encara més que el juliol i l’agost o són setembre i octubre). I, encara més rellevant: aquests gairebé 1,2 milions fins a juny equivalen a un increment del 20% respecte del primer semestre del 2023. Un any que es va tancar amb una xifra de 2.176.445 visitants. Si apliquem el mateix increment percentual a aquesta dada final, donaria un creixement d’uns 435.000 turistes, que arribaria a situar el global per sobre fins i tot dels 2,6 milions.

Els mesos més forts d’aquest primer semestre han estat els tres últims, en els quals s’han superat els 200.000 visitants. Especialment el maig, amb un total de 274.792. L’any passat, el mes de màxim afluència va ser l’octubre.

Si situem en el context històric de les últimes dues dècades aquests ‘hipotètics’ 2,6 milions de visitants que es podrien donar en tancar l’any, veiem que suposaria el tercer millor resultat registrat en aquest període (com es deia anteriorment, des que s’aplica un mateix sistema, el 2002). El rècord es va establir just abans de la pandèmia, el 2019, amb 2.743.269 turistes. Dos anys abans, el 2017, també s’havia superat la barrera dels 2,7 milions. I en dues ocasions la dels 2,5 (2016 i 2018).

També com a referència per donar valor i dimensió a les dades actuals, cal tenir present que amb la covid-19, el 2020 i el 2021, amb totes les restriccions de mobilitat, no es va poder arribar ni al milió de visitants. El 2022 van ser 1,5.

Pel que fa als sistemes d’accés al monestir, en aquest primer semestre es detecta un increment de la proporció de visitants que ho fan amb el tren cremallera, ja que suposen el 27% del total (l’any passat van ser el 23,8%). Ara bé, l’accés per carretera, majoritàriament amb vehicle privat, però també amb busos organitzats, continua sent clarament majoritari, perquè suposa el 63%. Pel que fa a l’aeri, en aquests primers sis mesos n’ha fet ús el 10% dels visitants.

