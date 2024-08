Sant Vicenç començarà el setembre la coberta de la grada del camp de futbol

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ja ha aprovat l’adjudicació de les obres per cobrir la graderia del camp de futbol municipal amb una marquesina. Els treballs de construcció de la nova estructura metàl·lica es preveu que comencin el mes de setembre i s’allargaran fins a final d’any. La coberta completarà la remodelació integral de l’equipament esportiu, que es va estrenar el 2019.

El camp de futbol municipal Les Roques de Sant Vicenç de Castellet disposarà a final d’any d’una coberta a la graderia, que té una capacitat per a unes 300 persones. L’actuació consistirà en la realització d’un cobriment amb cinc encavallades metàl·liques en voladís respecte a uns pilars ubicats a la part posterior de la graderia, de manera que l’afectació visual als espectadors serà mínima. Així mateix, es preveu col·locar la coberta en forma de barret pel seu perímetre exterior.

Els treballs d’instal·lació de la nova coberta s’han adjudicat a l’empresa manresana Icman per un import final de 340.000 euros. Les obres, que són finançades totalment per la Diputació de Barcelona, començaran el mes de setembre amb una durada prevista de 4 mesos, de manera que la nova instal·lació estaria enllestida a principi de l’any vinent.

Segons el regidor d’Urbanisme i Esports, Antoni Calveras, la coberta de la graderia «és la culminació de les instal·lacions del nou camp de futbol» i els treballs podran conviure amb l’activitat esportiva que porta a terme el club de futbol, que actualment té uns 200 esportistes federats. Per aquest motiu, Calveras destaca que «és una instal·lació esportiva que té molt trànsit de gent, tant d’esportistes com de persones que volen gaudir d’aquest esport» i que la nova coberta «millorarà les condicions dels espectadors tant en dies de pluja com de sol». La nova estructura s’ha dissenyat per tal que s’integri al màxim a l’entorn i inclourà a la visera el nom de la instal·lació: Camp municipal de futbol Les Roques, que es va escollir en el seu dia a través d’un procés participatiu.

Una remodelació integral fa cinc anys

Sant Vicenç va fer el 2019 una remodelació integral del camp de futbol, amb gespa artificial i dos edificis de serveis, un dels quals és autònom i pot funcionar encara que l'equipament estigui tancat i encabeix diferents espais. El segon edifici, de planta baixa, disposa de dos vestidors de futbol 11, quatre de futbol 7 i dos més per als àrbitres. El camp disposa d'una terrassa amb espai de bar i la graderia, que ara disposarà d’una coberta.