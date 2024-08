Obre Cal Moliner, l'única botiga de Talamanca

Després de dos anys sense que Talamanca (Bages), que té una mica més de dos-cents habitants, tingués cap establiment comercial, ha obert Cal Moliner Talamanca, una botiga de degustació que pretén donar servei als veïns i alhora convertir-se en un pol d’atracció turística amb productes de quilòmetre zero. Dijous van fer la inauguració, on van sorprendre's de la quantitat de gent que els va acompanyar: «Ens va fer molta il·lusió. Va venir molta gent del poble, també de Mura i amics de Barcelona».

El Vincenzo Decaro és el copropietari del negoci, juntament amb la seva dona, Janine Keizer. «La meva dona és holandesa i jo soc italià. Ens hem criat en el món de l'hostaleria i aquest era el nostre somni», explica. «Ens vam mudar a Talamanca el passat novembre. Jo em dedico al màrqueting digital i publicitat i ella treballa per TheFork, de TripAdvisor», tot i que ella ha deixat la seva feina temporalment per a encarregar-se del negoci. Decaro relata perquè van venir a viure a Barcelona. «Els últims deu anys hem viscut a Barcelona, però havíem viscut a Itàlia, Holanda i diversos països d'Europa. Ens hem mudat a Talamanca per la necessitat de tranquil·litat, els nens necessiten un espai més acollidor, i ens vam enamorar de la zona, la comarca ens va encantar. La natura, la llibertat que hi ha, que els nens puguin córrer pel carrer... A Barcelona no passa gaire».

Asseguren que a Talamanca, tothom els ha rebut amb els braços ben oberts. «Volem que la botiga pugui aportar al poble i a la comunitat. Hem sigut molt ben acollits des del primer dia, hem rebut molts missatges, el mateix alcalde ens va donar la benvinguda quan vam comprar la casa... Agraïm molt que la gent ens ajudi a integrar-nos i ens ajuden en la botiga. Coneixem més persones en sis mesos a Talamanca que en deu anys a Barcelona», expliquen. Per això, quan van tenir la possibilitat d’obrir el local, no van dubtar a fer-ho: «Vam veure l'oportunitat, amb un local històric, que té un toc molt peculiar, amb una tina antiga i el molí d'oli, i ens va encantar». També estan encantats amb el municipi: «No coneixíem Talamanca i quan ho vam descobrir ens va encantar. Cada dia ens llevem i mirem per la finestra i veiem la vall, és un paradís». Decaro pensa que «obrir una botiga en un poble petit és un repte gran, però estic convençut que pot beneficiar a tothom».

Respecte a la botiga, el propietari assegura que «és una botiga de degustació. Està enfocada als productes de quilòmetre zero, amb embotits de Mura, formatges d'Artés, productes fets a mà o begudes locals com la ratafia de Talamanca, entre d’altres. També hem afegit un toc italià amb productes com burrata o mozzarella, que no es poden trobar a qualsevol lloc. Intentarem unificar les dues cultures». Com a expert en màrqueting digital, el Vincenzo s’ha proposat tenir una bona pàgina web «per facilitar la compra online als veïns i poder exportar productes locals a l'exterior. Vendre productes de quilòmetre zero a Holanda, Alemanya...». A més, també s'hi pot fer tasts allà mateix, amb diferentes taules de formatges i embotits.

Pel que fa al local, mai havia sigut un espai comercial. Es tracta de Cal Moliner, una casa que havia acollit el molí d’oli del poble i que, un cop havia deixat de fer aquesta funció, havia caigut en desús. Fa pocs anys, va restaurar-se per convertir-se en un espai cultural on es feien cates de vins i exposicions, «i que ja estigués reformada ens va ajudar perquè no hem hagut de fer grans obres per adequar-ho. Ens han explicat que, al poble, abans hi havia una botiga, però va tancar i ara feia anys que no n'hi havia cap», relata Decaro. Tot i això, ell i la seva dona han tingut clar que volen respectar la història de l’edifici. «Hem volgut que l'empresa es digui Cal Moliner Talamanca per respecte a la casa. I els veïns ens han explicat que la gent que s'ha criat a Talamanca en diuen el Raconet, on quedaven i es veien, així que és un honor posar el nostre negoci en un espai tan important».

L'alcalde de Talamanca, Salvador Mañé, valora molt positivament l'obertura d'aquesta botiga, ja que creu que «és molt important tenir un servei més, sobretot per la gent gran, que, amb el transport públic que tenim, si els hi falta alguna cosa ho poden venir a buscar aquí». També destaca que «tenir un comerç més, que se suma als dos restaurants que ja tenim, ens ajuda a tornar al que ja teníem fa dos anys i funcionava bé».

