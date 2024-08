Súria salva el penúltim escull per fer realitat el nou centre per a gent gran

L’Ajuntament de Súria ja té encarada la tramitació del nou centre per a gent gran, que des del mandat passat té projectat al cèntric espai que ocupava l’antic edifici de Cal Pau. El consistori va aprovar inicialment en el darrer ple municipal una modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament per al desenvolupament d’aquest equipament, presentat com a Servei d’Atenció Assistencial Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR).

L’aprovació inicial del dictamen és un nou pas endavant per fer realitat aquest centre sociosanitari adreçat a les persones grans. L’objectiu del dictamen és adaptar el projecte a nous usos del futur equipament, «respectant l’estructura del teixit urbà, les edificacions existents i l’accessibilitat als habitatges d’aquest entorn», segons han destacat fonts municipals.

Després d’aquesta aprovació inicial, s’obrirà un període d’informació pública pel termini d’un mes. En aquest tràmit d’informació pública, també es donarà audiència als ajuntaments limítrofs de Callús, Sant Mateu de Bages, Navàs i Castellnou de Bages.

El Servei d’Atenció Assistencial Integral en l’Àmbit Rural és un dels principals projectes del govern surienc (PSC) per a l’actual mandat municipal. En el pressupost municipal d’aquest exercici, s’hi preveu una inversió de 273.463,31 euros per al desenvolupament de l’equipament, com a part d’una inversió plurianual. El SAIAR es vol promoure com un equipament que doni servei d’atenció a les persones grans (està pensat per a persones de més de 65 anys), amb activitats diverses que s’aniran programant. Un cop en funcionament, tindrà capacitat per a unes 35 persones.

Tal com ja va avançar Regió7, encara queda, però, un altre pas a fer, com és el de la modificació del projecte, en aquest cas per ajustar-lo a una nova proposta, que és que inclogui un espai reservat a pisos socials que fins ara no preveia, i que es deixarà a punt per al moment que es consideri la necessitat d’adequar-los i hi hagi prou pressupost per fer-ho. Aquesta incorporació requereix, però, d’aquesta modificació del projecte, que ja estava fet, però que ara hi adaptarà aquest afegit. La previsió en aquests moments és que el projecte es pugui aprovar passat l’estiu, i que l’obra es pugui començar a executar durant el 2025.

Amb els canvis que s’estan tramitant, d’una banda, l’alineació de la façana del futur edifici per la part que dona al carrer de Sant Antoni Maria Claret es desplaçarà, en part, uns 5 metres cap a l’interior respecte les parets limítrofs per deixar espai de maniobra i estacionament d’ambulàncies o altres vehicles d’emergència en casos de necessitat. D’altra banda, l’àrea per als futurs pisos socials es reservarà a la zona del carrer Salvador Vancell, i preveu un nivell més d’alçada de l’edifici en aquest àmbit, que, quan es pugui executar, passarà de tenir una planta baixa i un pis a tenir la planta baixa i dos pisos.

