«Un àrbitre a la pista ha de demostrar autoritat, però no pot ser autoritari»

Coneix fil per randa el voleibol a la comarca del Bages, des dels equips de formació als sèniors. En paral·lel, també té relació directa amb jugadors, entrenadors i directius del Japó, Turquia, Brasil o d’altres països. La seva trajectòria en aquest esport l’ha portat a convertir-se en un destacat àrbitre internacional, present a competicions del relleu de la Volley Nations League (VNL) o el darrer preolímpic. Li fa especial il·lusió assolir noves fites, com el pròxim Mundial i els Jocs Olímpics. Arribar a la competició olímpica és complicat perquè les quotes per continents redueixen les possibilitats de molts jutges. David Fernàndez Fuentes (Sabadell, 1972) fa 18 anys que és un veí més de Sant Fruitós de Bages. La seva activitat professional com a Mosso d’Esquadra l’ajuda a conèixer i sentir encara més seva aquesta comarca. El voleibol és un dels esports que ha crescut més els darrers anys. És viu i dinàmic. Com a mínim, cada quatre anys, incorpora canvis en les regles del joc. A la VNL s’ha introduït la targeta verda, que fomenta la cooperació i l’esportivitat. L’equip que n’acumula més, rep un premi econòmic.

- La seva vida esportiva sempre ha anat vinculada a un esport que era minoritari.

De petit, a Sabadell, hi havia un centre tècnic esportiu escolar que seleccionava nens i nenes de 9 i 10 anys per millorar les aptituds en diferents disciplines, sobretot en atletisme. Jo vaig ser dels escollits, però l’any 1986 aquest projecte es va reorientar cap a una especialització en esports molt concrets. En el meu cas va ser el volei. Jo ja seguia molt de prop l’equip femení. Va ser l’entrenadora d’aquesta formació la que em va orientar a l’infantil masculí de segon any.

Quan va fer el pas de jugador a àrbitre?

A 18 anys, des de la Federació em van suggerir que deixés de ser jugador per fer d’àrbitre perquè em deien que tenia aptituds. Les primeres passes van ser a la lliga escolar de l’àrea de Barcelona, que també incloïa el Vallès. Em passava els dissabtes, matins i tardes, arbitrant. En la meva etapa de jugador era dels que protestava força, que no callava, però un àrbitre em va dir que quan em queixava ho feia amb criteri.

De territorial a arbitrar arreu de l’estat.

El títol d’àrbitre nacional me’l vaig treure la temporada 1995-96. Havia certificat que l’arbitratge m’agradava molt.

Els que formeu part de l’elit podeu viure de l’arbitratge?

En algun cas es poden fer un sou, però és de mal viure. Arbitren diferents partits en un cap de setmana durant nou mesos, però a l’estiu, quan s’ha acabat la competició deixen de tenir ingressos. Ens paguen els desplaçaments i unes quantitats petites. Això sí, en els darrers anys he viatjat molt.

Assolir la categoria internacional no es deu aconseguir fàcilment .

El curs el vaig fer a Polònia el 2004, però no t’atorguen el títol fins que no has fet el rodatge amb un nombre de partits que supervisa la comissió d’arbitratge. Va ser un procés que es va acabar l’any 2007. Aquest sistema d’avaluació ha canviat i s’ha escurçat. Jo he fet una bona evolució. La meva projecció internacional en els darrers anys s’ha disparat, a partir de tornejos de la VNL, mundials femenins i campionats europeus, a part del preolímpic de Rio de Janeiro.

S’ha quedat amb les ganes d’anar als Jocs de París...

En un 99% era conscient que no hi podria anar. És més factible poder arribar a un Mundial perquè es convoquen més àrbitres i no hi ha quotes continentals. S’ha de tocar de peus a terra i anar pas a pas. Als Jocs hi van jutges per ser d’un continent determinat, malgrat que el nivell sigui més baix. Un fet semblant passa amb les seleccions.

A veure, creu que l’acabarem veient en uns Jocs Olímpics?

Ara comença la meva cursa per ser en el top mundial. El camí es va començar a aplanar una mica fa un parell d’anys quan es va retirar la Susana Rodríguez, la millor espanyola de tots els temps. Ella va ser a tres Jocs. Ha xiulat finals mundials i d’olímpiques.

Al volei, com es distingeix un bon àrbitre?

En la forma de saber portar un partit. A part d’aplicar el millor possible el reglament es valora moltíssim l’expressió no verbal. Hi ha companys que se’ls ha complicat un partit per no haver sabut explicar una decisió. Jo sempre demano als equips el màxim de respecte perquè procuro explicar les meves decisions.

La comunicació, doncs, és essencial.

Un àrbitre a la pista ha de demostrar autoritat, però no pot ser autoritari. Jo crec que la meva feina, la de Mosso d’Esquadra, m’ajuda a fer prevaldre valors. Per ser a la primera línia de l’arbitratge m’he format en comunicació no verbal i en comunicació emocional. Soc conscient que, temps enrere, se’m veia massa autoritari. Ara, en canvi, més tranquil.

La llengua vehicular en les competicions internacionals deu ser l’anglès, oi?

Sí, no és que calgui un nivell molt alt, però sí que és necessari poder expressar-te bé. Hi ha un argot molt associat al nostre esport.

Com va de divos el voleibol?

No en falten pas, però no sempre són els millors. Hem de saber tractar els arrogants perquè no ens podem posar al seu nivell.

Molts dels caps de setmana els deu tenir hipotecats.

Gairebé tots. Del mes d’octubre a maig tots els que no treballo són per a arbitrar partits de volei. Quan s’acaben les competicions estatals de clubs, comencen les internacionals. Entre setmana, com passa en el futbol, tenim partits de la Champions.

Com s’ho combina amb la família?

La conciliació és molt difícil. El meu fill de 15 anys, que també juga a voleibol, voldria que anés a tots els seus partits. Li agrada molt. Fins i tot hi ha hagut caps de setmana que, aquesta temporada, m’ha acompanyat per ciutats espanyoles. Ell juga amb el Volei Manresa, però l’han seleccionat per al programa d’alt rendiment esportiu de la Federació Catalana de Voleibol i el Consell General de l’Esport. N’estic molt orgullós perquè és la demostració que un jove amb diabetis pot fer esport a un alt nivell. I que els somnis es poden fer realitat si no deixes de perseguir-los. Ell ho ha aconseguit. Entre setmana està intern a la Blume, però la competició la fa amb el seu equip, el Manresa.

La tecnologia ja és un suport més.

El vídeochallenge ha arribat a la Copa del Rei i als partits finals de la lliga estatal, mentre que a les competicions internacionals s’utilitza sempre. Diria que més del 75% de les jugades conflictives s’aclareixen amb el vídeochallenge. El voleibol és un esport molt ràpid, on sempre passen moltes coses que obliguen a una màxima concentració arbitral. M’encanta. Espero que la nova directiva de la Federació Espanyola aposti decididament pel videoarbitratge i per la projecció del volei. Ja és un dels esports amb més llicències.

Els comportament dels jugadors es pot associar a països concrets.

Els japonesos són fantàstics, quan protesten ho fan amb educació i respecte . He tingut problemes amb jugadors de països amb la sang més calenta. S’ha de tenir en compte que les competicions són a un nivell molt alt on s’hi juguen molt. El comportament també és diferent si et coneixen o no i la imatge que hagin creat de l’àrbitre en altres partits.

Al Bages, l’esclat del voleibol ha estat molt rellevant.

Hi ha ajudat el Haikyu, sobretot en els nois, una sèrie de manga molt seguida centrada en un equip de voleibol. La meva opinió és que a les noies sempre els ha agradat perquè és un esport sense contacte, sobretot quan són petites. El Volei Manresa ja té 29 equips i no n’hi ha més per falta de pistes. La temporada passada es van quedar 129 famílies fora, sense poder entrar al club. L’Asfe de Sant Fruitós, per primera vegada, tindrà formació masculina. És genial que arreu del Bages hi hagi equips. La comarca necessita pavellons, encara més si pensem que el bàsquet ja copsa part dels actuals equipaments.

Físicament ha de tenir una bona preparació com a àrbitre i com a Mosso.

Jo faig esport perquè m’agrada i et fa sentir bé. El comitè internacional vetlla molt per la nostra salut i anualment hem de fer proves, incloses les d’esforç. Fins i tot si un àrbitre té sobrepès pot quedar fora d’una competició. Pel que fa a la feina de Mosso, si estàs adscrit a seguretat ciutadana, no hi ha uns requisits especials.

El volei platja és un fenomen a l’alça que vostè també deu arbitrar...

També està sota el paraigües de la mateixa Federació, però des de fa uns anys ja no som els mateixos àrbitres. La Federació Internaciona et fa decidir si vols ser àrbitre de pista o de platja.

[object Object] Tothom té el què es mereix? No sempre. Millor qualitat i pitjor defecte. Persistent/ A vegades inflexible. Quant és un bon sou? El que et permet viure amb algun petit caprici. Percep pressió estètica social? No. Vaig com em sembla, segons cada moment. Quin llibre li hauria agradat escriure? Els pilars de la terra. Una obra d’art. El Rèquiem de Mozart. En què és expert? Crec que en tractar amb la gent. Què s’hauria d’inventar? La cura del càncer. Déu existeix? No ho sé. Ni ho nego, ni ho afirmo. Quin personatge històric o de ficció convidaria a sopar? Pepe Rubianes. Un mite eròtic. La Marylin Monroe era icònica. Acabi la frase. La vida és... Una oportunitat per gaudir-la. La gent de natural és bona, dolenta o regular? De tot. Tres ingredients d’un paradís. Família, platja paradisíaca i bon temps. Un lema per a la seva vida. Fem el que pertoca, gaudim del què fem i deixem estar els altres.

