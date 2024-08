L’edifici per a l’Institut Escola de Navàs torna a quedar en l'aire pendent de pressupostos

La construcció de l’edifici que ha de substituir els actuals barracons de l’Institut Escola Sant Jordi de Navàs i que fa temps que reclamen veïns del municipi, amb tota probabilitat haurà d’esperar, pel cap baix, fins al 2025.

I és que la proposta s’ha de dotar d’un pressupost, que ara no té perquè la Generalitat funciona amb els comptes prorrogats, després que els del 2024 no es van arribar a aprovar per falta de consens i la situació va portar a la convocatòria d’eleccions, les del 12 de maig passat. Tot plegat, ha generat una situació d’impàs fins a la formació d’un nou govern, que ha deixat del tot aturada qualsevol progressió que permeti avançar en el procés. Tot i que les eleccions ja s’han celebrat, el govern continua en funcions, i sense pressupost i en la situació provisional actual, «no podem fer cap gestió en aquest sentit», apunten fonts dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central.

Primer de tot, doncs, caldrà esperar que prosperi la investidura d’un nou president i de l’executiu que l’acompanyarà, i que el futur govern negociï els propers pressupostos, que en principi s’esperen per al 2025. Abans d’això, «difícilment es pugui desencallar res», sosté el departament, i en tot cas «caldria trobar una fórmula extraparlamentària», molt improbable.

Fonts dels Serveis Territorials a la Catalunya Central sostenen que el projecte per construir l’edifici de l’Institut Escola de Navàs «és prioritari», i més tenint en compte «que ja hi ha cedits uns terrenys municipals» en una àrea propera al pavelló d’esports. En aquest sentit, «l’únic que podem fer i que farem» a curt termini, és traslladar aquesta proposta, «que figura com a prioritària» entre les qüestions necessàries que han quedat sobre la taula, als nous responsables del departament, en cas que hi hagi canvis. «Volem fer un bon traspàs, i l’edifici de l’institut de Navàs hi entrarà com a prioritari», insisteixen des del departament.

13 anys en barracons

Fa temps que l’AFA i els mateixos alumnes de l’Institut Escola Sant Jordi reclamen un edifici per poder deixar enrere els 13 anys que ja fa que estudien en barracons. Una situació que afecta tot l’ensenyament secundari obligatori, des de primer fins a quart d’ESO.

Després d’anys d’insistència, les reivindicacions per al nou edifici han arribat al punt àlgid aquest curs, després que el departament considerés «prioritària» la construcció de l'edifici, però de veure com passaven els mesos sense que es materialitzés res. Les negociacions per als pressupostos d’enguany (que finalment no van prosperar), van motivar diverses protestes com a mesura de pressió perquè s'incloguessin en els comptes «la prioritat» promesa pel departament.

Tot plegat, va portar a una tancada de cinc dies per part de famílies de l’escola que van passar quatre nits en tendes de campanya al voltant dels barracons. Era l’11 de març, amb una protesta reivindicativa que culminava el dia 15 amb una marxa lenta de familiars i veïns del poble, que va tallar un tram de la C-16, obligant els vehicles a circular per l’interior del poble. Unes mobilitzacions que van coincidir amb el trencament de les negociacions pels pressupostos i la convocatòria d’eleccions, en contra dels interessos dels qui reclamen el nou edifici.

