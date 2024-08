Castellbell prepara una festa major que potencia les activitats infantils

Castellbell i el Vilar prepara la festa major amb activitats per a totes les edats del 14 al 18 d’agost. L’Ajuntament ultima els detalls d’un programa que recupera una petita fira d’atraccions a l’avinguda Catalunya, davant de l’escola Jaume Balmes, durant tots els dies de festa i potencia les activitats infantils. Pel que fa a les novetats més destacades, es farà un sopar «de traje» el diumenge de Festa Major, hi haurà food trucks i barra per sopar cada nit a la fresca i es comptarà amb l’actuació humorística a càrrec de La Perra y el Cari.

Les entitats del poble també participaran en la festa major. El dijous al vespre actuaran La Diosa Flamenco i els Diables Els Resistents, que oferiran un espectacle de foc, i el dissabte a la nit els Gegants de Castellbell i el Vilar oferiran una cercavila amenitzada per la xaranga Buidant la bóta. Mentre que altres entitats també organitzaran activitats: dissabte al matí, els Bastoners i els Diables Els Resistents s’encarregaran del Ral·li Humorístic.

L’oferta infantil inclourà una tarda de jocs a la plaça Lluís Companys, una festa holy, inflables aquàtics, pregó infantil, actuació de dance, la remullada familiar nocturna i un escape room en què s’hauran de combatre uns alienígenes.

Pregó del Centre d'Amistat

El pregó es llegirà el dimecres 14 d’agost davant de l’Ajuntament i anirà a càrrec del Centre d’Amistat, que commemora el 30è aniversari aquest any. La festa major inclourà diferents actuacions musicals en què hi haurà sardanes, a càrrec de la cobla La Nova Vallès (15 d’agost a les 12.00 hores), l’actuació flamenca de la Casa Flamenca La Diosa (15 d’agost a les 20.30 hores), el concert de versions del grup Sixtus (16 d’agost a les 21.30 hores), l’Orquestra Rosaleda que oferirà el seu concert a les 19.30 i el ball a les 23.30 (17 d’agost) i les Havaneres del grup Americanus, que posaran el punt final a la festa el diumenge 18 d’agost. Cada nit, de dimecres a dissabte, hi haurà l’actuació de diferents DJ que actuaran a l’escola Jaume Balmes (DJ Núrik, DJ Big Friday, DJ Hook i DJ Marc Pich).

Pel que fa a l’activitat esportiva, es programaran tornejos de tenis taula i de ttenis partits de futbol, un bateig de submarinisme i el Ral·li humorístic.