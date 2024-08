Castellbell i el Vilar tapia l'habitatge ocupat conflictiu del barri del Borràs

Castellbell i el Vilar ha tapiat l'habitatge del passatge Joan Grau del barri del Borràs on la setmana passada es va tallar el subministrament de la llum i l'aigua davant d'una ocupació conflictiva denunciada pels veïns. L'alcalde del municipi, Adrià Valls, explica que ara s'ha decidit bloquejar els accessos de la casa davant d'un nou intent d'ocupació per part d'un altre grup de persones aquest cap de setmana.

A principis de la setmana passada, es va notificar una ocupació il·legal al passatge Joan Grau del barri del Borràs, en una casa de planta baixa propietat d'una entitat bancària. Des de l'arribada dels ocupes, els veïns van denunciar diversos episodis d'incidents a la zona. El més greu va ser la nit de dijous a divendres, quan diversos veïns van alertar els Mossos d'Esquadra en sentir crits, baralles i trencament de mobles a la casa ocupada.

Arran dels incidents, es va reforçar el patrullatge dels Mossos i la Guàrdia Municipal a la zona i es va decidir intervenir l'habitatge juntament amb Endesa i Agbar per tallar el subministrament de l'electricitat i de l'aigua. D'ençà de la intervenció, els ocupes que residien a l'habitatge van marxar, però aquest cap de setmana diversos veïns van alertar a l'Ajuntament per un nou intent d'ocupació per part d'uns individus que intentaven forçar el pany per canviar-lo i apoderar-se del domicili.

L'alcalde explica que en rebre l'alerta es van activar els Mossos fins a la zona per evitar l'ocupació i tapiar provisionalment l'habitatge amb uns llistons de fusta. Aquest dilluns s'ha procedit a tapiar l'habitatge amb obra per evitar problemes de convivència veïnal relacionats amb les ocupacions.