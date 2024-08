David Blasco: «La gent hi anava a menjar perquè semblava d’una altra època»

David Blasco treballar actualment al Monestir de Montserrat, però temps enrere havia treballat també a l'hotel de la Colònia Puig, que ara han enderrocat. A part de treballar-hi, Blasco també és un apassionat de Montserrat; recull històries, ha fet llibres, i té una immensa col·lecció de fotografies i elements relacionats amb tot el que envolta el massís.

Quina relació ha tingut amb l’hotel?

La meva relació amb la Colònia Puig va començar l’any 1988. Jo tenia catorze anys i el meu pare treballava fent manteniment, algun estiu, al Monestir de Sant Benet [de Montserrat]. I durant els estius, quan jo ja estava de vacances de l'escola, l’acompanyava a la feina. I un dia vam anar a la Colònia Puig perquè ell havia de donar un encàrrec de part de les monges del monestir, i vam estar parlant amb els amos d’aleshores, el senyor Josep Alías i la senyora Alícia Pasqual. I era curiós perquè a la taula 1 del restaurant, la primera a mà dreta, hi feien vida els amos, que hi tenien una tele petitona on veien les notícies, els seus medicaments, els diaris, bé, com si fos casa seva. I la gent anava a dinar i es trobava un matrimoni gran que hi tenien les seves coses. Llavors, quan vam anar a parlar amb ells, el senyor em va demanar quants anys tenia, i jo li vaig dir que en tenia 14. I em va demanar si volia guanyar alguns calerons treballant a l’estiu. Que avui en dia això és il·legal, però aleshores jo volia tenir diners per tenir el meu vespino, i llavors vam quedar d’acord i amb catorze anys vaig començar a anar a la Colònia Puig a treballar, fregant plats i olles, que per alguna cosa es comença. Hi vaig estar del 1988 al 1991, tres estius. Allà no t'hi passaves vuit hores perquè, quan plegaves, et quedaves a dormir a l’hotel. El tercer any em va tocar fer habitació de guàrdia, que volia dir que, els caps de setmana, hi havia clients que marxaven després de sopar i tornaven tard, a les onze o a les dotze, i ells picaven el timbre i jo havia de baixar a obrir les portes i acompanyar-los a l’habitació. Això podia passar més d’una vegada a la nit i dormies poc.

Hi haurà viscut bons records.

També hi ha històries curioses, com la primera setmana que vaig treballar. Això me’n recordaré tota la vida. Em van cridar els amos i em van donar el sou, perquè aleshores cobràvem per setmanes, i em van donar 25.000 pessetes. Em vaig quedar parat, i jo vaig anar a l’habitació, vaig agafar la cartera, i li vaig dir que quan li havia de tornar de canvi. Ara hi penso i em fa gràcia. Pencaves, perquè treballaves bastant, sobretot al cap de setmana, i per Setmana Santa també. Ja era una època en que l'hotel estava bastant desfasat, ja havia passat de moda. Molta gent venia a dinar aquí, i deia que no venien pel menjar, sinó perquè el menjador semblava d'una altra època. Era una mica anacrònic. Devien tancar als voltants de l'any 1994, perquè vaig fer la mili entre el 1993 i el 1994, i després vaig passar a saludar algunes vegades.

Li sap greu que al final s'hagi acabat demolint?

Per una banda, sap greu, perquè hi ha la part sentimental, però, per l’altra banda, s’ha de ser realista. No sé com no havia caigut abans i ningú hi ha pres mal, perquè era un perill. Quan jo hi treballava ja estava tocadet i, 30 anys després sense cuidar, ara estava en molt mal estat. Jo hi havia anat alguna vegada a fer fotos i l’estructura estava molt danyada. Quan es va tirar a terra era perquè ja no es podia recuperar l’edifici. Tocant de peus a terra, una cosa és el sentimentalisme i l’altre és el que et diu el cervell. S'havia de fer alguna cosa, encara que fos una mesura dràstica.

A més, s'havia convertit en un espai de turisme d’edificis abandonats, i això també incrementava el perill.

Exacte. Alguna vegada que he anat a fer fotos semblava les Rambles, els caps de setmana, de tanta gent entrant i sortint. A internet trobes anuncis de “visita a lloc abandonat”. Fins i tot s’hi feien sessions de fotografies de models, de roba. Noies fent-se fotos al menjador amb vestits. O després la part més friqui, de parapsicologia. És una etapa que es tanca, però que s’hauria d’haver tancat molt abans.

Té alguna esperança que, en certa manera, es recuperi el que havia sigut l'hotel?

No sé ben bé què és el que s'hi voldrà fer ara, ja que és una cosa que depèn del Patronat. Sí que fa temps s'havia parlat de fer-hi com un parc de bombers, o les oficines del Patronat, quan l’edifici encara estava prou bé i es pensava que es podria recuperar per fer aquest equipament. Però ara, que està ja tot a terra, no sé si hi voldran fer un edifici nou o no.

Ha pogut parlar amb més gent, veïns, extreballadors... sobre el tema?

Com que ha sigut una cosa molt ràpida, no he tingut ocasió per parlar amb molta gent sobre aquest tema. Amb la poca gent amb qui n’he parlat, principalment amb veïns, la majoria sí que diuen que convenia que s’actués d’aquesta manera perquè, amb l’estat en el que estava, sempre hi havia la por que algú hi prengués mal. D’antics treballadors, recordo que hi havia companys de Sant Vicenç de Castellet o de Manresa, però, al cap dels anys, perds el rastre. Quan va tancar la Colònia Puig jo vaig entrar a treballar al Monestir, alguns es van quedar, però al cap de tres anys ja van tancar, i es perd el rastre. I aquella època no hi havia mòbils, i no ens podíem passar els números de telèfon. I molts dels que coneixia ja eren grans aleshores. Jo, a part de treballar a Montserrat, també em dedico a col·leccionar coses de Montserrat i de Monistrol, amb l’Enric Gil vam fer el llibre de la història del Cremallera, un de Medicina a Montserrat, un de l’Aeri... i de la Colònia Puig tinc postals, propaganda de l’hotel... i vaig buscant informació perquè no es perdi la història d’aquest lloc.

Creu que l’enderrocament pot fer que el llegat de l’hotel quedi en l’oblit?

Com amb tot, si no s’explica la història o no queda constància enlloc, pot oblidar-se. Seria maco que, a l’espai que quedi un cop s’hagi enderrocat, s’hi pogués fer alguna cosa per recordar-ho. Amb l’associació d’Amics del Cremallera vam fer una placa a l’antic pas a nivell explicant què hi havia hagut, que la gent, quan passava el tren, hi tirava monedes... I ho vam aconseguir gràcies al Patronat, als Ferrocarrils i a la Diputació, perquè és un espai que depèn de diversos organismes, i tots els va semblar bé col·locar una placa explicant la història de l’antic pas a nivell i allà encara hi és. Seria maco que, en aquest indret, també hi quedés una placa o una explicació que hi havia hagut un hotel, que prestava servei de restauració al Monestir, i també de la Colònia Puig, perquè abans de ser l’hotel, havia sigut les cases de la colònia. Llavors, als anys quinze, el propietari, Josep Esplugues Puig, va fer-hi l’hotel. Per tant, seria bonic que hi hagués un recordatori del que hi ha hagut durant 130 anys. Quan vaig saber que ho començaven a enderrocar, pujava a l’hotel a fer fotos, perquè la fotografia sempre l’he fet servir com a eina documental. A part d’això, també aprofito l’hemeroteca, del que surt als diaris, perquè s’ha de crear tot un arxiu d’allò que saps que desapareixerà o canviarà. Per tant, estaria bé que es recordi. Ja que no es podia salvar l’edifici, que en quedi el record i la constància.

