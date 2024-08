Detenen una persona per amenaçar i atemptar contra agents a la festa major de Sant Salvador de Guardiola

La guàrdia municipal de Sant Salvador de Guardiola ha detingut aquest cap de setmana una persona per dos presumptes delictes d'amenaces i atemptat contra els agents de l'autoritat en el marc de la celebració de la festa major del municipi.

El cos de seguretat de la població bagenca ha muntat aquest cap de setmana un dispositiu especial, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per vetllar per la seguretat de la celebració. Segons ha informat el cos a través de les xarxes socials, durant els dies de festa s'han ampliat els efectius i els torns dels agents municipals i s'han realitzat diferents controls per garantir la seguretat.

Com a resultat d'aquestes mesures excepcionals, s'ha detingut una persona per dos presumptes delictes d'amenaces i atemptat contra els agents. Així mateix, s'han realitzat denúncies i intervencions de substàncies estupefaents i s'ha identificat diverses persones d'interès policial.

La festa major de Sant Salvador de Guardiola va arrencar el passat dijous 1 d'agost i finalitzarà aquest dimarts dia 6 amb el concert del "Quartet Cererols", a les 19 hores, a l'església del municipi.