Enxampats set menors que havien entrat de nit a la piscina de Sant Fruitós

Un operatiu especial de vigilància nocturna va permetre enxampar aquesta nit passada un grup de set menors que havien saltat la tanca i accedit a la piscina de Sant Fruitós. L'Ajuntament havia muntat el dispositiu arran de les incursions que han tingut lloc les darreres nits en aquest equipament i que ha resultat en l'abandonament d'ampolles de vidre i altres deixalles al recinte.

Segons el consistori, quan es va enxampar els set menors se'ls va aixecar l'acta corresponent i, posteriorment, es va avisar les seves famílies per prendre les mesures convenients i assegurar que no es repeteixin aquests comportaments. L'Ajuntament també avança que continuarà "vigilant i prenent les mesures necessàries per evitar futures incidències d'aquest tipus".