Les comarques de l'àrea central reciclen més que la mitjana catalana

La majoria de les comarques de casa nostra reciclen més que la mitjana catalana, però només la meitat ho fa per sobre dels objectius de la Unió Europea. Aquestes són les principals conclusions a les quals arriba el balanç sobre reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya del 2023, que avalua la quantitat de residus que crea cada comarca al llarg d’un any, però, sobretot, quina part d’aquesta és en recollida selectiva. En total, les comarques de casa nostra van produir 189.948 tones de residus. L’objectiu d’aquest estudi és saber quines són les comarques que més reciclen i que, per tant, menys residus envia a l’abocador, un percentatge que l’ARC intenta rebaixar.

En general, cap de les nostres comarques presenta un canvi significatiu en el seu índex. El Bages suspèn pels pèls els objectius de la Unió Europea, que fixen un 55% de recollida selectiva de cara al 2030. La comarca va reciclar, el 2023, el 53% dels residus que va produir. Tot i que és nou punts per sobre la mitjana de Catalunya (que se situa en el 44%), encara està dos punts per sota l’objectiu, que s’hauria d’aconseguir en set anys. Respecte a l’any passat, aquesta xifra augmenta mínimament, ja que el 2022 va ser d’un 52%. En canvi, sí que ha reduït la quantitat de residus, que va passar de 79.756 (441 quilos per habitant) a 77.742 (424,2 quilos per habitant). De mitjana, cada bagenc va generar 1,16 quilos de residus cada dia de l’any.

Pel que fa a les millors notícies, les trobem al Lluçanès, que està en la segona posició del rànquing (només superat per la Conca de Barberà, que té un 76% de recollida selectiva) i el 2023 va reciclar, en total, un 74% dels residus. També està per sota de la mitjana en residus generats per persona i dia, amb 1,1 quilos (la mitjana catalana se situa en 1,24). És la primera vegada que la comarca apareix en els registres, però l’any passat hagués sigut igualment segona, amb un 73%.

El Berguedà també és una comarca modèlica en matèria de recollida selectiva. Recicla dos terços dels residus (66%), un punt menys que l’informe del 2022, però onze punts per sobre l’objectiu del 2030. La taxa de residus per habitant i dia també està per sota la mitjana, amb 1,19 quilos, pràcticament com l’any anterior. Les comarques del Solsonès i del Moianès, ambdues amb nombres de població similars (prop de 15.000 habitants) calquen el percentatge en recollida selectiva; els moianesos se situen al 62% i els solsonins, un punt més. Ambdues han pujat un punt respecte a l’any passat, però el Solsonès cau de la quarta a la setena posició i el Moianès, de la sisena a la vuitena, per la forta pujada de la Terra Alta i el Priorat. En canvi, la diferència entre les dues comarques radica en la quantitat de residus que produeixen: el Moianès, amb uns mil habitants més, va fabricar mil tones més de residus (7.150, 1,34 quilos per persona i dia) que el Solsonès (6.007, 1,2 kg per p/d).

Com el Bages, l’Alt Urgell i l’Anoia suspenen els dictàmens europeus, però estan per sobre la mitjana catalana. Els urgellencs reciclen una mica més de la meitat del que generen, i es mantenen en el 51% de l’any passat. En canvi, superen la mitjana catalana en residus produïts, amb 1,28 quilos per persona i dia, tot i que és un 0,07 menys que l’any passat. L’Anoia està quatre punts per sobre de la mitjana, però el 48% els deixa set punts per sota dels objectius, tot i que presenten la pujada més gran de les nostres comarques, amb dos punts més que l’any anterior. Els anoiencs van generar 1,22 quilos de residus per persona i dia, lleugerament per sota de la mitjana catalana.

El semàfor vermell de la Catalunya Central, i de tot el país, en matèria de recollida selectiva és la Cerdanya. Només recicla un 27% de tots els residus que es produeixen, 3.479 tones de les 12.774 totals de l’any passat. Aquests números els situen 17 punts per sota la mitjana i 28 per sota dels objectius. De fet, la segona comarca que menys recicla, la Vall d'Aran, ho fa en un 36% dels residus, nou punts percentuals més que la Cerdanya. En residus per habitant, tot i no estar a la cua, ocupa la tercera posició negativa del rànquing, amb 1,76 quilos per habitant i dia, més de mig quilo més que la mitjana. Malgrat que el percentatge de reciclatge es manté idèntic al de l’any anterior, van reduir la quantitat de residus, que el 2022 era d'1,88.

Reciclatge per municipis

A escala local, el municipi lidera el rànquing en recollida selectiva de les nostres comarques és Sant Quirze Safaja, al Moianès, amb un 91,53% dels residus que produeix reciclats. L’Anoia, malgrat no destacar com a comarca, ocupa la resta de primers llocs del rànquing amb la Torre de Claramunt (gairebé un 90%), Els Hostalets de Pierola (amb prop del 89%) i la Pobla de Claramunt (amb un 88,46%), seguits de Rajadell (Bages) amb un 88,29% dels residus reciclats. A l’altra banda de la taula, en canvi, destaca Fígols (Berguedà), que només va reciclar un 9,96% dels residus, i un altre municipi anoienc, Cabrera d’Anoia, amb un 13,55%. Seguit a molta distància hi ha tres municipis de la Cerdanya; Isòvol, amb un 19%, Riu de Cerdanya i Montellà i Martinet, ambdós amb un 20%. Pel que fa a les capitals de comarca, Prats de Lluçanès destaca amb un 82,30% seguit de Berga (76,22) i Solsona (75,60). La Seu d’Urgell aprova justa (55,41%), mentre que Moià (52,97), Igualada (43,84) i Manresa (42,11) no compleixen els objectius europeus. Puigcerdà, en consonància amb la seva comarca, només recicla el 28,23% dels residus.

