Montserrat guanya un nou espai visual a peu de carretera

Montserrat ha guanyat una nova vista. L’enderroc que s’ha dut a terme del degradat edifici de l’antic hotel de la Colònia Puig, que en els darrers anys del segle passat va acabar funcionant només com a restaurant, deixa ara un nou espai visible i lliure d’obstacles en un dels punts que ofereixen una de les millors panoràmiques del massís, des del Cavall Bernat fins a Sant Jeroni. Tal com va explicar Regió7, l’immoble era de propietat privada, però a principi d'any el va comprar l'abadia de Montserrat per poder-ne fer l’aterrament, ja que des de feia dues dècades s’havia convertit en un focus de perills i en una anomalia estètica, oimés tractant-se d’un parc natural, pel greu estat de deteriorament en què havia anat caient, fins a convertir-se en una ruïna.

A final de juny se’n van iniciar i accelerar les tasques d’enderroc, fins al punt que al final de la primera setmana de juliol el vell edifici ja pràcticament no era visible. Tanmateix, un mes després encara s’hi continua treballant per adequar la zona, i tot i que hi ha bona part de la runa generada, ja es fa evident l’espai que hi ha quedat i la nova panoràmica que ofereix aquest punt, un cop lliure de l’obstacle visual. Queda encara feina, però, per deixar endreçada tota l’àrea que ocupava l’hotel, pendent que en el futur s’adeqüi per a nous usos a què la vulguin destinar els gestors del parc.

Situat a peu d’un revolt de la carretera BP-1121 (al quilòmetre 10,5), des que va quedar sense ús i abandonat va ser presa dels actes vandàlics, que en van anar accentuant la degradació.

La història d’aquest edifici té les seves arrels a principi del segle XX, quan a mig camí de la carretera de Monistrol a Montserrat s’hi va construir la colònia residencial coneguda com a colònia Puig. La iniciativa va ser promoguda per la burgesia barcelonina, dirigida principalment per Joan Puig i Esplugues.

Formaven part d’aquest complex l’Hotel Marcet i l’Hotel Masia de la Creu. La primera part de l’edifici es començà a construir el 1906. Durant la primera meitat del segle XX, el complex residencial d’estiueig va viure la seva millor època. En esclatar la Guerra Civil es va habilitar com a centre de refugiats i hospital de sang de l’exèrcit republicà. El casino i la capella van albergar l’escola per a fills dels refugiats. Consta que l’última família estiuejant en va marxar el 1958. Aleshores va passar a ser un hotel-restaurant convencional, que va tenir activitat fins a inicis de la dècada dels 90.

La idea del Patronat de Montserrat és aprofitar l'espai per fer-hi una petita àrea d'equipaments de serveis del parc natural, amb alguna petita edificació nova, com ara per a material dels guardes o del manteniment de la carretera.

