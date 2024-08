Castellbell talla la llum punxada de tres blocs de pisos desocupats del barri de la Bauma

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha tallat el subministrament elèctric de tres blocs de pisos ubicats al barri de la Bauma que tenien la llum punxada per diferents ocupacions il·legals que hi ha hagut en els darrers tres anys en aquests tres habitatges.

Segons ha explicat l'alcalde de Castellbell, Adrià Valls, s'ha decidit tallar el subministrament elèctric davant del risc d'incendi que suposava tenir la instal·lació elèctrica punxada en els tres blocs i per evitar ocupacions conflictives que hi pugui haver en aquests tres blocs abandonats que són propietat de fons d'inversió.

Valls detalla que en els darrers tres anys hi ha hagut diversos episodis d'ocupacions en aquests blocs, però que en aquests moments no hi havia ningú a l'interior. L'última vegada que es va tenir coneixement d'una ocupació va ser fa un mes en un dels habitatges, que finalment es va desocupar.

La mesura arriba només una setmana després de tallar la llum i l'aigua d'un habitatge del passatge Joan Grau davant d'una ocupació conflictiva que generava problemes de convivència a la zona per les baralles contínues i el possible tràfic de drogues. Aquest dilluns, l'Ajuntament va decidir tapiar el bloc per evitar nous casos d'ocupacions irregulars.