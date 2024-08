La Festa Major de Navarcles estrena el Carnestoltes d'Estiu

La Festa Major de Navarcles 2024, que se celebrarà del 9 al 15 d'agost, viurà una certa renovació amb la introducció del Carnestoltes d'estiu, la baixada d'andròmines aquàtiques i el partit de futbol, alhora que mantindrà actes clàssics, com la trobada gegantera o el torneig d'escacs, i consolida actes introduïts recentment, com el concurs de duets i solistes amateurs, que arriba a la tercera edició.

Tot i que la festa, com a tal, comença el divendres 9, ja es va viure un petit tastet amb la celebració del festival Live Music!, els dies 2, 3 i 4 d'aquest mes. La festa arrencarà amb un clàssic, el Desperta Navarcles, amb una traca a la plaça de l'Ajuntament de bon matí per inaugurar la festivitat. A continuació, hi haurà uns jocs populars i el Joc de la Residència. A la tarda, serà el torn del Carnestoltes d'Estiu, la gran novetat d'enguany, amb la Festa de disfresses 'Xaxipiruli' i la rua de Carnestoltes. Al vespre, el parc Marcel·lí Monrós acollirà el Sopar d'inici de Festa Major, el concert del grup Ban'd Guais i una sessió de DJ.

Dissabte començarà amb el Concurs de Pesca i la Seleniketa, que es durà a terme a la pista d'atletisme del municipi. A les dotze començarà una proposta recuperada l'any passat, el Concurs de Paelles. A la tarda, partit de futbol de Festa Major i, al vespre, la Nit de Tapeo i concert del grup Zapping, abans d'una nova sessió de DJ. Diumenge al matí hi haurà la Fira de la Quitxalla i, a la tarda, un Escape Room al carrer. Posteriorment, una altra novetat, el Vitast, a la Planota, on es farà el concurs de duets i solistes amateurs.

Dilluns arrencarà amb dos actes ja consolidats, la Caminada Navarclina i el Ball a la residència amb Pep i Maria José. A la tarda, en canvi, quatre novetats: la Baixada d'Andròmines Aquàtiques, l'espectacle itinerant Rum Rum Trasto Karts, el Navarcles amb Gust de Vi i el concert de gospel, amb l'actuació de Delta's Troop. Dimarts al matí hi haurà la Matinal Sostenible a la plaça de l'Ajuntament i la Matinal de Teixits a la residència. El complex esportiu Tres Pins serà el protagonista del dia, amb el Torneig de partides exprés de pàdel al matí i, a la tarda, amb la remullada a les piscines, la Cursa Popular de Festa Major (amb inici al complex) i, a la nit, la remullada nocturna.

Dimecres arrencarà amb la Matinal Esportiva familiar i a les dotze, el tradicional Repic de campanes. A la tarda hi haurà l'espectacle El Taller de Malabars i, a la nit, la rua nocturna i el concert de Rocktambuls a la Planota. Dijous es posarà punt final amb el programa ja habitual del darrer dia de Festa Major: La dotzena edició del Torneig de partides ràpides d'escacs, la Ballada de Gegants i el Vermut de Festa Major i, a la tarda, el concert i el ball de Festa Major amb Xarop de Nit, el Bingo a la Navarclina i el Castell de Focs.