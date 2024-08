El futur descompte de l’autopista requerirà un nou registre, encara que es tingui el de la Ronda

Els usuaris de l’autopista de Terrassa (C-16) que actualment ja tenen registrada la seva matrícula a la web d’Autema per poder accedir de manera directa a la gratuïtat de l’anomenada Ronda de Manresa hauran de formalitzar igualment un nou registre específic per gaudir de les bonificacions encara més àmplies que s’activaran a partir del novembre. És a dir, aquelles que faran possible la gratuïtat completa de qualsevol recorregut (també en sentit Terrassa i a l’inrevés), sempre que es faci un trajecte d’anada i tornada en menys de 24 hores. Ara bé, cal recordar que perquè a un usuari se li apliquin aquests descomptes caldrà que, a més a més de fer el nou registre de matrícula específic, disposi igualment de teletac (o de l’aplicació Satelise al mòbil).

El Govern de la Generalitat va concretar la setmana passada la data de posada en marxa dels futurs nous descomptes ampliats, que havia anunciat el mes de març passat la consellera de Territori, Ester Capella, durant una visita Manresa. Tal com va informar Regió7, serà el dilluns 4 de novembre quan, si no sorgeix cap obstacle o marxa enrere per part del nou executiu, s’activaran aquestes bonificacions ampliades i que poden suposar la gratuïtat total per a una bona part dels trajectes.

Recordem quins són aquests supòsits i requisits per a les futures noves bonificacions. El que s’aplicarà serà un descompte del 100%, acotat a dies laborables (de dilluns a divendres no festius), per a qualsevol trajecte que es faci passant pel peatge de Sant Vicenç/Castellbell. Tant si es passa pel peatge central (troncal), en direcció nord o sud, com si es fa pel lateral, en qualsevol dels sentits. I, el que és el factor determinant: aquesta gratuïtat es farà efectiva sempre que es faci un trajecte tant d’anada com de tornada, i que aquest es produeixi en menys de 24 hores de diferència (encara que siguin dies diferents). Hi tindran accés tant els vehicles de tipus II (turismes, furgons i furgonetes), com també les motocicletes, tot i que aquestes un mes més tard per qüestions tècniques.

És a partir d’aquestes premisses que s’estableixen els requisits. És a dir, les condicions que ha de complir l’usuari. I en aquest cas, com es deia, el més important que ha de tenir en compte és que serà necessari fer un registre previ de la matrícula del vehicle a través de la web d’Autema, i igualment portar un dispositiu de pagament dinàmic (teletac o aplicació Satelise). Perquè, de fet, el que farà el sistema és cobrar el peatge i fer-ne el retorn quan ha detectat que el trajecte de tornada s’ha fet dins de les 24 hores.

Cal recordar que hi ha usuaris (més de 20.000) que ja han fet un registre de matrícula dels seus vehicles a la web d’Autema des que, el gener del 2023, la Generalitat va activar un mecanisme per facilitar l’accés a la gratuïtat de l’anomenada Ronda de Manresa (trajectes des del peatge cap al nord) només amb una lectura d’aquestes matrícules (sense haver de portar teletac).

Sistemes diferents

Amb l’anunci dels nous descomptes, entre aquests usuaris ja registrats ha sorgit el dubte de si ja els és vàlid o igualment els caldrà fer un altre registre. Consultats per Regió7, fonts dels serveis tècnics del departament de Territori han concretat que tothom que vulgui accedir als nous descomptes haurà de fer el registre, inclosos els que ara el tenen fet per a la Ronda de Manresa. I es podrà fer a través d’un operatiu que estarà activat a partir del mes d’octubre.

Les mateixes fonts han explicat que «el registre de matrícules de la Ronda només incorpora matrícules, mentre que el de mobilitat obligada requereix moltes més dades personals, entre elles, un mitjà de pagament. La finalitat, l’objecte i les dades a tractar són totalment diferents i d’aquí la necessitat que també siguin dos registres diferents per la pròpia operativa i per la mateixa protecció de dades». I hi afegeixen que «els descomptes de 24 hores no es podran fer amb només la matrícula (sense el pas d’un mitjà de pagament) perquè això comportaria obrir la barrera a qualsevol trànsit, sense poder cobrar a aquells que no han fet la tornada en 24 hores, amb l’enorme problemàtica no només tecnològica sinó de facturació que això suposaria. La Ronda Manresa és un cas excepcional, en el que no és necessari verificar si el vehicle torna pel mateix punt transcorregudes 24 hores».

Afavorir l’ús habitual

Per als descomptes que s’activaran el 4 de novembre no hi ha cap limitació a l’usuari per lloc de residència. Amb aquest mesura, segons va destacar en el seu moment el departament, es vol «afavorir la recurrència», és a dir, que els usuaris que segurament diàriament han de fer recorreguts d’anada i tornada per estudis o feina i que ara no utilitzen aquesta via pel seu preu, però que amb el nou descompte del 100% poden passar-se a aquesta via. Aquesta modalitat també s’aplicarà a partir de la mateixa data a la C-32, en el tram de Sitges al Vendrell, una de les poques autopistes de pagament que queden vigents a Catalunya, juntament amb la C-16.

D’altra banda, per als vehicles que no facin aquest pas pel peatge d’anada i tornada en menys de 24 hores, de dilluns a divendres no festius tindran un descompte del 40,47% (sempre que portin teletac o Satelise) en hora punta (de 2/4 de 7 a 2/4 d’11 del matí, i de 5 a 9 de la tarda).

L'anomenada Ronda de Manresa es mantindrà com fins ara. És a dir, per a aquests recorreguts ja són i seguiran sent gratuïts, amb l'avantatge que s'hi pot accedir en aquest cas amb el registre de matrícula (sense necessitat de teletac o satelise), passant per les barreres específiques que hi ha habilitades des del gener de l'any passat.

D’altra banda, es mantenen en els mateixos termes els descomptes actuals per a vehicles amb alta ocupació (bonificació del 40%) i de zero i de baixes emissions (30% i 75% respectivament).

