Sallent aprofita la gespa vella del camp de futbol per a altres espais municipals

Sallent ha portat a terme la renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal, amb la realització d'uns treballs amb un cost total de 280.000 euros, una xifra que ha assumit íntegrament l'Ajuntament. Una de les particularitats d'aquesta intervenció és que l'antiga gespa que s'ha retirat està tenint nous usos. El consistori n'ha aprofitat per a diferents espais i instal·lacions: per a la superfície de la pista coberta, per a la zona de petanca i també per a l’espai verd de la plaça de la Vila.

Gespa reaprofitada a la plaça de la Vila / AJUNTAMENT DE SALLENT

El canvi de gespa s’ha portat a terme durant l'estiu per entorpir el mínim l'activitat dels més de 400 esportistes que utilitzen les instal·lacions del camp de futbol municipal.

Segons van concretar fonts de l’Ajuntament quan es va iniciar els treballs de substitució, aquesta intervenció suposa un avenç en diferents àmbits. Pel que fa al consum d'aigua, aquest serà menor, ja que la nova gespa reduirà en un 30% el reg automàtic. També suposarà una reducció en un 30% de les emissions de CO₂ per l'eliminació del cautxú.