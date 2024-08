Sant Joan clou el procés participatiu del PAM amb més de 300 aportacions

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha tancat el procés participatiu obert a tota la ciutadania per decidir les prioritats municipals entre el 2024 i el 2027. Segons fonts municipals, el procés ha tingut un gran èxit i ha permès recollir 321 aportacions entre els dos principals canals, la sessió participativa celebrada el 4 de juliol, i el formulari en línia al web de l’Ajuntament. Ara les aportacions rebudes seran analitzades políticament i també per part de tècnics especialistes en cada àmbit que valoraran el seu encaix en el document final del Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2024 - 2027.

El regidor de Participació i Barris, responsable de la coordinació del procés d’elaboració del PAM 2024 - 2027, Toni Dorado, ha valorat de manera molt positiva els resultats del procés, ja que comparant amb processos similars a diverses ciutats més grans com Sant Joan Despí, Manresa, Barberà del Vallès o Reus, a Sant Joan s’han recollit més del doble de propostes. «L’acollida per part de la ciutadania ha estat molt positiva, fins i tot superant les expectatives, tenint en compte el període d’estiu». Des de fa tres mandats que no es duia a terme un procés similar i Dorado creu que «l’elevada participació ens anima a seguir treballant per aquest camí i demostra que quan dones facilitats els veïns i veïnes responen».

En total les 321 propostes han estat repartides de manera molt equilibrada entre els dos canals, la sessió i el formulari en línia. Per temes, dels cinc eixos temàtics destaca una gran preocupació per les mesures per fer front a l’emergència climàtica (29% de les aportacions) i les de l’eix de generació d’oportunitats educatives, culturals i esportives (29%). Seguidament, se situen els eixos de dinamització econòmica, bon govern i igualtat d’oportunitats. Amb diferència, les aportacions més repetides van vinculades a reclamar el nou institut SINS Cardener, ampliar el verd urbà amb més refugis climàtics, o impulsar millores en els diversos equipaments de la zona esportiva.

L’elaboració del PAM 2024 - 2027 continua amb l’anàlisi i concreció tècnica del conjunt d’accions. S’espera que el procés d’elaboració del pla finalitzi a la tardor i sigui el document que guiï l’acció de l’Ajuntament durant els anys vinents.

Un cop aprovat el PAM al llarg dels pròxims anys es podrà fer un seguiment del seu grau d’execució. D’una banda, el Consell de la Vila, màxim òrgan de participació, amb prop d’una quarantena de col·lectius representats, en farà una valoració i debatrà els seus resultats. De l’altra, i com a novetat important, tota la ciutadania podrà fer un seguiment del grau de desenvolupament del Pla a través d’un portal web específic.