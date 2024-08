Sant Vicenç completa la reurbanització del carrer Armengol

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha formalitzat la recepció de l’obra d’urbanització que durant uns dos mesos s’han portat a terme al carrer Armengol, un vial important tant per la connexió rodada d’un sector del nucli urbà cap a la sortida del poble, com per a vianants.

Els treballs s’han fet en el tram principal, entre els carrers Doctor Trias i l’avinguda del Secretari Canal, i l’aspecte més rellevant un cop acabades és el canvi estètic, ja que les vores s’han fet completament noves si s’han eixamplat considerablement en comparació amb les que hi havia abans de la intervenció i, a més, s’ha fet tot el vial a un sol nivell (calçada i voreres). I un dels aspectes més destacats és la rampa que s’ha habilitat en la confluència amb l’avinguda del Secretari Canal (tram urbà de la carretera que travessa el poble), que ara permet als vianants salvar de manera més còmoda el desnivell que els separa (fins ara només era possible per unes escales).

Rampa que s'ha construït a la confluència amb l'avinguda del Secretari Canal / AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ

El projecte executat ha permès millorar-ne l'accessibilitat, seguretat i instal·lacions que hi passen com la xarxa d’aigua, i s’ha pavimentat tot de nou.

L’Ajuntament santvicentí ha anunciat que aquesta intervenció ha estat la primera «d’un seguit de carrers que estan en mal estat i que s’aniran urbanitzant progressivament». I ha avançat que el següent serà el carrer Castellet i, després, el carrer Osona.