Ercros té pendent el nou pla de restauració per al runam vell de Cardona

La Generalitat està a l’espera que l’empresa Ercros presenti un pla de tancament i clausura del runam vell de Cardona, exigència que el Departament d'Acció Climàtica va fer pública el passat mes d’abril, però que encara no ha tingut resposta. De fet, l’empresa va presentar recurs contra la demanda del departament, que també li requereix el pagament d’una fiança de més de 3 milions d'euros, que responen als costos de construcció i manteniment de les instal·lacions per estabilitzar el runam i per reduir la contaminació salina al Cardener, que considera que ja haurien d'estar enllestides des de l'octubre passat.

Per la seva banda, l’Ajuntament s’alinea per complet amb les exigències del Govern. El seu alcalde, Ferran Estruch, ha manifestat a Regió7 que per part del consistori «hi haurà mà estesa i ganes de col·laborar» amb l’empresa, «però també exigència en què es compleixin els objectius mediambientals i que es respecti el fet que tenim en un espai natural protegit com és la Vall Salina, única Europa, una petjada industrial i mediambiental evidentíssima que ha destrossat la fesomia de la nostra façana sud i del nostre ric patrimoni natural i geològic, la qual cosa cal reparar. I ho ha de reparar qui ha explotat durant totes les últimes dècades la sal a Cardona».

Estruch considera que «Cardona i Ercros es mereixen acabar bé», i per aquest motiu reclama un pas endavant i en positiu de l’empresa: «Demanem a Ercros que sigui conseqüent amb Cardona. Perquè, amb un nom o amb un altre, l’empresa ha estat explotant i traient riquesa de Cardona durant 70 anys, i la millor manera d'acabar aquesta relació és fent una bona restauració». En aquest sentit, exposa que «ells diuen que no en tenen responsabilitat. Nosaltres creiem que l’hi tenen tota. Ells són els que van crear aquest runam i, per tant, hi hem de trobar la millor solució». Una solució que, per al consistori cardoní, passa indefectiblement perquè «presentin i acceptin un pla de restauració ambiciós, no fer quatre coses i que el runam quedi allà. I això no ho han fet encara».

Quan, el mes d’abril passat, el departament va fer públic el requeriment traslladat a Ercros, l’encara directora general de Canvi Climàtic, Mireia Boya, va subratllar en una visita a Cardona que «la llei l'obliga a exercir el tancament i la restauració del dipòsit», ja que «una empresa no pot deixar l'activitat extractiva, marxar i deixar els residus».

Cal recordar que Ercros va deixar d’explotar el que es coneix com el runam vell el 2018. Un dels dos antics dipòsits salins de Cardona per als quals l’empresa havia obtingut la concessió i la llicència d’explotació per extreure’n la sal, que destinava a les seves plantes de producció de clor. Però que, davant d’un canvi de sistemes exigit per la Unió Europea, l’empresa va considerar que el mineral que n’extreia no li resultava rendible i va cessar-hi l’activitat, deixant el runam a mig explotar i, per tant, a mig retirar.

L’Ajuntament de Cardona considera que Ercros «ha fet deixadesa des que va tancar l'explotació del runam vell, ha fet deixadesa de les seves responsabilitats en el manteniment del runam», en paraules de l’alcalde. Ferran Estruch valora que els plans de restauració que va presentar en el seu moment l’empresa «no eren acceptables», perquè passaven bàsicament per unes actuacions de manteniment de mínims del dipòsit en el seu estat actual.

«En aquests moments el que se li demana per part de la Generalitat és un pla de tancament i clausura del dipòsit salí. Això implica un projecte de restauració, que no implica directament l'eliminació total, però en el qual no es descarta que es pugui treure». Estruch, però, deixa clar que per a l’Ajuntament de Cardona aquest pla de clausura i de restauració que s’exigeix a l’empresa «ha de ser en els termes màxims possibles. El que ha d’entendre l’empresa és que nosaltres estem disposats a col·laborar amb el que sigui, però que ells han de tenir un compromís final amb Cardona, amb la restauració del runam que van deixar a mitges». I ho rebla afirmant que «crec que per a Ercros no és un volum important. Per molt que parlem de 7, 8 o 10 milions d'euros, és menor per a una empresa que en aquests moments, si tu mires el seu compte de resultats, està tenint uns números molt bons, i que ha estat ajudada per la Generalitat».

