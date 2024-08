Finalitzen les obres a la travessa urbana de Navarcles

L'Ajuntament de Navarcles ha informat de la finalitzatció de les obres de millora d'uns 2 quilòmetres de la travessa urbana de Navarcles, la via amb més densitat de vehicles al municipi, amb una inversió de gairebé 130.000 euros. L'objectiu d'aquestes actuacions és la pacificació del trànsit, generant així més seguretat per als vianants i una millor accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Els principals treballs s'han centrat en la renovació del paviment, l'ampliació de voreres en alguns trams i actuacions per reduir la velocitat dels vehicles, amb l'introducció de diversos senyals i habilitant passos elevats per vianants.

Els treballs, que han durat tres mesos, s'han coordinat també amb altres intervencions per fer totes les millores alhora i provocar el mínim impacte en la mobilitat: s'han renovat trams de clavegueram i de xarxa d'aigua i s'ha millorat l'accessibilitat de la rotonda Onze de setembre, on el paviment presentava deficiències importants. Amb la nova pavimentació -que està també a punt de finalitzar-se-, aquest espai guanya a nivell estètic però, sobretot, facilita la mobilitat dels vianants.

Les obres de la travessa urbana de Navarcles s'han pogut fer gràcies a una subvenció que va sol·licitar a l'Ajuntament al Servei Català de Trànsit i que li va ser concedida. L'alcaldessa de Navarcles, Alba Pérez, explica que «és una intervenció molt important en una de les principals vies de mobilitat de Navarcles, perquè vehicles i vianants puguin conviure amb seguretat» i també ha destacat que «els treballs també serveixen per millorar l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. Per al nostre Ajuntament és prioritari tenir un poble on tothom pugui viure i desplaçar-se lliurement».

És una obra que es va començar a projectar el 2022, any que es va estrenar la rotonda construïda en la connexió que conforma la plaça U d'Octubre (on hi ha l’Hostal Baviera) i la confluència amb el passeig d’Àngel Vivó i el carrer Doctor Artigalàs.