Sant Fruitós reclama a la SAREB que prengui mesures en un bloc que és un focus de brutícia

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha notificat a la SAREB, propietària d'un edifici de pisos a mig construir situat molt a prop de la carretera de Vic i que s’ha convertit en un focus de brutícia perquè hi tenen molta presència els coloms, que prengui mesures immediates per evitar els problemes que genera. En cas d'incompliment, assegura el consistori, es podrà procedir a l'execució forçosa amb multes coercitives de 300 a 3.000 euros.

Segons han precisat fonts municipals, aquest dimarts s’ha tramès una notificació a la societat (coneguda popularment com el banc dolent), com a propietària de l’edifici ubicat entre el carrer Lluís Castells i el carrer la Caça, en què se li comunica que disposa de 10 dies per iniciar les obres de l’execució voluntària i 5 dies naturals més per finalitzar les tasques de tancament de les obertures de la façana de la finca i la neteja dels excrements de coloms acumulats. I se li notifica que «l’incompliment injustificat de les ordres d’execució habilita l’administració a adoptar qualsevol de les mesures d’execució forçosa següents: l’execució subsidiària a càrrec de la persona obligada, i la imposició de multes coercitives de 300 a 3.000 euros».

L’Ajuntament especifica que en cas d’incompliment de qualsevol dels terminis esmentats, es realitzarà l’execució subsidiària a càrrec de la persona obligada (la SAREB), amb una liquidació provisional de 3.000 euros.

La vorera que envolat el bloc és plena d'excrements de coloms / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

El consistori assegura que aquesta és una nova actuació «de moltes que s’han anat executant per solucionar tan aviat com sigui possible» aquesta problemàtica amb els coloms. Prèviament, detalla, el mateix Ajuntament n’ha dut a terme d’altres com el tancament de la vorera amb una tanca de malla metàl·lica i una barrera tipus New Jersey de formigó «per evitar l'aparcament i permetre el pas net i segur dels vianants a l’edifici ubicat entre el carrer Lluís Castells i el carrer La Caça»; també la realització d’estudis «per conèixer el cens de coloms al municipi, la seva distribució i els motius de l’alt creixement de la població en el darrer any, per poder aplicar-hi posteriorment un pla de gestió adequat», i un altre per determinar els llocs on s’alimenten, els punts de cria, els focus més importants, i les molèsties que ocasionen a la via pública, «amb l’objectiu de prendre les mesures pertinents».

Les mateixes fonts també recorden que s’han fet treballs sota el Cobert de la Màquina de Batre per minimitzar la presència de coloms en aquest punt, tapant els espais entre els pòrtics ceràmics i el tauler de la coberta per evitar que els ocells s’hi ubiquin. A més a més, s’han col·locat tres dispensadors automàtics de pinso anticonceptiu en punts estratègics del municipi, sumats a dos aparells més ubicats a les teulades de l’Ajuntament i de l’escola de música.

