Avinyó fa una campanya de control de colònies de gats amb esterilització

L’Ajuntament d’Avinyó està portant a terme un control de les colònies de gats mitjançant l'esterilització. Segons ha informat el consistori, aquest passat mes de juliol l’equip responsable del control poblacional de gats de carrer, integrat per l’empresa Biodiversitat i personal municipal, va capturar dotze gats amb el que es coneix com a mètode CER (captura, esterilització i retorn). Segons fonts municipals, aquest procediment garanteix que els animals siguin esterilitzats i retornats al mateix lloc on van ser capturats, «contribuint així a l’estabilització de la població felina a la nostra localitat».

L’objectiu principal del procediment, hi afegeixen, és assegurar una alimentació adequada i accés a aigua neta i renovada per als gats, evitant problemes de salubritat i higiene. «A més, el seguiment i la supervisió continuats són essencials per a l’èxit d’aquest programa», destaquen les mateixes fonts, que hi afegeixen que el registre de colònies i el cens d’animals «s’actualitzen contínuament, permetent una gestió eficaç de les colònies de gats de carrer».

Les persones que alimenten aquests gats estan formades i acreditades per a aquesta tasca. Per això es demana que ningú sense la deguda autorització alimenti els animals, «ja que això podria interferir en la cura i la supervisió adequades que requereixen».