Glòria Casaldàliga: «Pere Casaldàliga pot servir de referent pels problemes actuals»

En què consisteixen els actes per la commemoració de la mort de Pere Casaldàliga d’enguany?

Des de la mort del Pere Casaldàliga, vam decidir, des de la Fundació Pere Casaldàliga i de la comissió del Cercle Cultural de Balsareny, que cada any aprofitaríem la data de la mort del Pere Casaldàliga per fer una activitat que servís per continuar donant a conèixer les seves causes, els seus valors i el que ell va lluitar. Aquest és el quart any que ho fem. Pel primer aniversari, vam fer Una llum per l’esperança, el segon va ser sobre l’ecologia, que haviem pensat fer una caminada per la Sèquia i el temps no ens ho va permetre. I l’any passat vam parlar sobre educació. I enguany hem trobat adient el tema de la igualtat de gènere. El format és molt similar a d’altres anys, on convidem algú que coneix el tema. I enguany li hem demanat a la Mònica Bernabé, que ens parlarà d’una situació concreta de desigualtat de gènere, que és la que viuen les dones a l’Afganistan. I també hi ha una part, diguem-ne, més lúdica, que serà l’activitat de percussió, on els participants podran gaudir de la percussió i també ser creatius.

El primer any va ser més general i des d’aleshores us heu centrar en un tema més concret.

En causes, que deia el Pere Casaldàliga. Deia que «les meves causes valen més que la meva vida». I volem parlar d’aquestes causes per les que ell lluitava.

I perquè heu escollit la causa de la igualtat de gènere?

És un tema que, per desgràcia, és recurrent. Només cal veure, a casa nostra, en els últims mesos, la quantitat d’assassinats i de violència masclista que s’ha patit. I era un tema l’hem tingut sempre molt present i creiem que era el moment de treballar-lo, per posar-lo a la taula i veure el que va fer el Pere Casaldàliga sobre aquest tema.

Aquests actes són un mirall de la feina que va fer el Pere Casaldàliga.

Evidentment. I en el tema de gènere, tot i formar part d’una institució masclista com és l’església catòlica, ell va ser algú que va voler canviar certes regles. Al bisbat de Sao Félix, quan feia assemblees, tenien el mateix vot homes i dones, i les dones participaven activament a la comunitat del bisbat. Donava importància a la dona, tan a nivell social com internament. Creiem que és un exemple que ens pot servir per a tots nosaltres, també per a l’església d’avui en dia.

Podríem dir que era un revolucionari dins l’església, en aquest tema.

Com en moltes altres. Va ser una persona que, evidentment, va rebre una educació masclista (va entrar al seminari el 1942), va viure en una època on l’església i la societat en general eren masclistes, i va fer el seu propi treball per tenir una visió igualitària.

En quin moment està la Fundació Pere Casaldàliga?

L’objectiu de la Fundació és, evidentment, mantenir el llegat del Pere Casaldàliga amb totes les seves amplituds, tant a nivell social com a nivell, per exemple, poètic. I, al llarg de l’any, fem diverses activitats públiques. Ara, per l’entorn del 8 d’agost, que enguany és el dia 10, fem l’acte per commemorar la seva mort, aquí a Balsareny. Al desembre, coincidint amb el Dia Mundial dels Drets Humans, fem algun tipus d’activitats, normalment a l’escola, entre la Fundació i la Comissió. I, finalment, de cara a l’aniversari del naixement del Pere, el 6 febrer, tot i que alguns anys ho hem fet al maig, farem com una campanya d’uns quinze dies, que portem una persona de Brasil o l’Amèrica Llatina vinculada a les causes del Pere, i a l’agenda llatinoamericana, perquè ens expliqui com està la situació. L’agenda llatinoamericana, de fet, va ser fundada pel Pere Casaldàliga, i treballa sobre la realitat del continent i, ara, la realitat mundial, de les situacions més vulnerables. La persona que ve fa xerrades i trobades en diferents llocs de Catalunya. Tenim relació amb entitats com Justícia i Pau o Comitè Óscar Romero, entre d’altres, que ens demanen que la persona vagi a la seva ciutat. I acabem amb una trobada, que es fa un any a Barcelona i un any fora, i que aquest any la vam fer a l’Hospitalet, on hi ha diverses aportacions i xerrades i, sobretot, també intentem donar-li una visió local, de casa nostra.

I pel que fa a les altres vessants?

Tenim la sort de que hi ha la vessant del Pere poeta, i fa poc es va publicar la seva antologia poètica en castellà, perquè majoritàriament va fer poesia en castellà, i vam participar activament per dur a terme aquesta publicació. Ara mirarem de fer l’antologia dels poemes que té en català, que són menys. A Brasil també se n’ha fet una en portuguès, i creiem que és important posar en valor aquesta faceta més desconeguda. I, a banda, creiem que és molt important participar en l’educació. Aquí a Balsareny estem coordinats amb l’escola i, a part de l’acte que fem al desembre, en altres moments de l’any fem activitats entre la Fundació i l’escola. S’ha escrit una obra de teatre sobre Pere Casaldàliga i la van representar els alumnes de tercer d’ESO de l’escola. I volem treballar-ho no només a l’escola de Balsareny, sinó també en altres escoles. Ara estem treballant amb el Centre de Recursos Pedagògics del Bages per fer una maleta de materials per donar a conèixer la figura del Pere Casaldàliga. D’això tot just n’estem començant a parlar ara, però la idea que tenim des de la Fundació és que volem que la figura del Pere Casaldàliga pugui ser un referent pels joves.

Déu-n’hi-do. El fet que sigui una fundació que sigui tan activa dona a entendre que el llegat del Pere Casaldàliga encara és molt viu.

Sí, sens dubte. Algú que ha defensat els drets humans ha de continuar viu sempre. Parlem de Gandhi o de Luther King, per exemple, de personatges que han lluitat pels drets humans i la igualtat dels homes i dones del món. Això no pot desaparèixer, el seu llegat s’ha de continuar mantenint. Tota la feina que fem és per aconseguir que sigui un referent com a defensor de la pau i dels drets humans, per exemple, aconseguint que hi hagi un espai a Balsareny a la memòria de a Casaldàliga. És una proposta que s’està treballant i s’estan veient possibilitats.

Perquè aquí, a Balsareny, segueix sent una persona molt present entre la gent del poble.

Sí. Aquí ja hi ha gent que encara l’havia conegut personalment i gent dels que han anat aprenent la seva trajectòria. I una cosa positiva és que els nens de l’escola saben qui és el Pere Casaldàliga, perquè ho han après amb els treballs que s’han fet on s’ha aconseguit això i, de fet, és el fill predilecte de Balsareny. És com una obligació que la gent del poble conegui i sàpiga el què va fer. Treballar per mantenir la memòria de tot el llegat que té.

Aquestes jornades són per aportar la visió del Pere Casaldàliga a problemes actuals?

Ell era algú que anava molt a l’essència de les coses. I llavors és fàcil poder adequar qualsevol temàtica o qualsevol problemàtica actual social amb els seus pensaments i amb la seva obra, perquè era una persona molt essencial, radicalment essencial. I fins i tot trobes frases seves que són totalment vigents avui en dia. Hi ha un context diferent, com és el de l’Afganistan, i tot i així et pot servir de referent. I en el cas de la Mònica Bernabé, ella treballa, en certa manera, aplicant els valors del Pere Casaldàliga en la situació d’avui en dia. Ens agrada molt que els temes es parlin molt des de la vivència, que siguin persones com ella, que ha estat vivint allà i que coneix la realitat perquè l’ha viscut en la seva pròpia carn. Aquí el tema és l’Afganistan, però volíem el testimoni de la Mònica Bernabé. Ha sigut l’Afganistan perquè ella coneix l’Afganistan. Si ella hagués tingut el testimoni d’un altre lloc, també ens ha servit. Un testimoni és com el Pere, que ho viu en la situació a la pell. Pensem que algú com la Mònica és una bona persona per transmetre’ns això.

Bernabé, en certa manera, també ha fet com Casaldàliga, al fer la lluita social des del terreny.

I de denúncia, també. La denúncia de les desigualtats que el Pere també feia, de la raó per la que hi havia les desigualtats.

Podríem dir que la feina de Pere Casaldàliga és la percussora, en part, de moviments reivindicatius actuals?

Jo penso que sí. Ell es va trobar, a São Félix do Araguaia, amb la situació de maltractament d’indígenes i del medi ambient, del treball esclau, entre d’altres, i en va fer denúncia. Tot això ha servit com una llavor perquè ara, en aquella zona, segueixin lluitant, perquè les desigualtats segueixen, però els moviments socials de Brasil el tenen com un referent. Com a anècdota, fa uns dies vam saber que a la telenovel·la de Globo, que és la televisió més important del país, és una telenovel·la que veuen milions de persones, un dels personatges va citar uns poemes de Pere Casaldàliga sobre el treball esclau.

Vol dir que allà també és una referència.

Exacte. Per nosaltres, pensar que milions de persones escoltaven les paraules del Pere Casaldàliga va ser molt bonic. És molt bo que encara sigui tan vigent, va ser una cosa molt bonica i alhora important. Això de dir que el llegat, que és pel que estem nosaltres aquí, continua molt viu.

Quins actes més teniu previstos des de la Fundació?

El desembre tornarem a fer una activitat amb l’escola. Al setembre, quan comenci el curs escolar, ens reunirem i parlarem sobre què és el que podem fer. I llavors, al febrer, farem de nou el cicle de xerrades que, segurament, seran sobre la joventut. Encara no està del tot parlat, perquè ara estem centrats en l’acte d’aquest cap de setmana. Al setembre, cada any, fem un cap de setmana on els membres de la Fundació planegem com ha d’anar tot el curs.

