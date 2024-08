Sant Fruitós rehabilitarà les instal·lacions de l'emissora municipal

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha encarregat la redacció d'un projecte executiu per tal de reformar per complet les actuals instal·lacions de l'emissora de ràdio municipal, ubicades a la caseta del parc del Bosquet.

L'any 1997 el consistori de l'època va reformar aquest equipament per tal de convertir-lo en la seu de l'emissora, i des de llavors, tret de petites modificacions, les instal·lacions «encara conserven la mateixa distribució i han quedat obsoletes», segons fonts municipals.

L'actual projecte preveu una reforma integral per tal de posar l'equipament al dia, «amb les necessitats comunicatives actuals, però sense perdre la singularitat d'aquest edifici històric».

Segons han concretat fonts municipals, per una banda, es redistribuiran els espais interiors per tal de fer un estudi més ampli i diàfan i poder comptar amb un vestíbul i un espai de treball. Per l’altra, es milloraran aspectes d'aïllament, d'accessibilitat i d'instal·lacions que avui en dia presenten problemes de forma recurrent. Finalment, es dotarà l’equipament de nou mobiliari modern i funcional.

L'actual edifici de la ràdio, ubicat al parc del Bosquet, va ser construït l'any 1936 per ser la primera biblioteca municipal. La guerra i la postguerra van fer que l'edifici caigués en l'oblit i l'any 1962 l’associació de lectors va retornar la vida a l'equipament creant la biblioteca del poble. El 1983 la biblioteca es va traslladar al carrer Jacint Verdaguer i la ràdio es va implantar a la caseta del Bosquet. No va ser fins al 1997 quan l'Ajuntament va realitzar una reforma integral de l’edifici i per convertir-lo en les actuals instal·lacions. El 2006 problemes administratius van fer que de l’emissora deixés d’emetre fins que el 2013 es torna a reobrir la ràdio municipal en la caseta del Bosquet fins al dia d’avui.

L'encàrrec d'aquest projecte ha estat treballat prèviament amb l'Associació Ràdio Sant Fruitós per tal que l'equip humà que gestiona l'equipament hagi pogut exposar les seves necessitats de treball.