La Fira de Sant Miquel de Santpedor tindrà un espai per artistes locals

Santpedor obrirà un espai pels artistes locals durant la Fira de Sant Miquel, que es farà el 29 de setembre i enguany arriba a la 34a edició. Es podran exposar i vendre productes de producció pròpia excepte de productes alimentaris i cosmètica. L’Ajuntament facilitarà l’espai i un punt de llum per als i les participants, però no es facilitaran taules ni connexions. Cada artesà/na portarà el material necessari per muntar la parada.

El regidor de Fires i Festes, Jordi Rojas Grané, explica que la proposta neix «per potenciar i donar suport a l’art i la creativitat locals» i que es tracta d’una «inquietud compartida entre diversos artesans i artesanes del poble». Per inscriure’s, cal emplenar el formulari que hi ha a la web de l'Ajuntament i adjuntar-lo en una instància genèrica abans del 30 d’agost. Com cada any, també es poden inscriure paradistes d’arreu de Catalunya. Ho poden fer a través d’una instància genèrica.