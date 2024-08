Montserrat obrirà el mil·lenari amb una cerimònia civil el 7 de setembre

Una cerimònia de caràcter civil, però que igualment es durà a terme a l’interior de la basílica de Santa Maria obrirà oficialment el dissabte 7 de setembre a la tarda-vespre els actes de celebració del mil·lenari de Montserrat, que s’allargaran durant tot el 2025. Aquesta obertura formal tindrà continuïtat a la jornada de diumenge, 8 de setembre, quan la mateixa basílica acollirà una celebració litúrgica, que en aquest cas anirà seguida d’un acte popular a les places exteriors. Aquestes celebracions tenen els horaris encara per concretar, però el que sí que han detallat fonts de l’abadia és que la programació d’aquests actes va lligada amb la celebració de les Mares de Déu Trobades (que s’escau el dia 8 de setembre), entre les quals hi ha la Mare de Déu de Montserrat, i que la programació de l’acte civil s’ha fet seguint la tradició jueva en què l’inici del dia està marcat per l’aparició de la primera estrella.

A partir d’aquell primer cap de setmana de setembre, com es deia, es posarà en marxa un calendari d’esdeveniments que es perllongaran durant 15 mesos, amb una clausura prevista per al 8 de desembre de l’any vinent, festa de la Immaculada Concepció, diada de fort component religiós que el 2025 (un dilluns) serà el marc de la cloenda de la commemoració.

Tal com ja ha anat explicant Regió7, la commemoració del mil·lenari de Montserrat -una efemèride que celebra la fundació del monestir l’any 1025 per part de l’Abat Oliba, abat de Ripoll i bisbe de Vic- tindrà un miler d'actes distribuïts entre els àmbits religiós, cultural, participatiu i social que s’aniran portant a terme durant prop d’un any i mig, coordinats des de la comunitat benedictina, però de la mà de la societat civil.

Quan, el 26 d’abril passat, es va fer la primera presentació oficial del programa del mil·lenari, es va detallar també que aquests actes d’obertura de la celebració del pròxim 7 i 8 de setembre tindrien un rellevant preàmbul inclòs en l’apartat religiós del programa. Es tracta de la reunió del Capítol general de la Congregació Subiaco-Montecassino, dins la qual hi ha el monestir de Montserrat i que inclou uns 120 monestirs d’arreu del món. Trobada que tradicionalment se celebra a Itàlia, però que de manera excepcional reunirà a principi de setembre a Montserrat més d’un centenar d’abats de monestirs benedictins.

D’aquests 15 mesos de programa (amb la majoria d’actes encara no especificats) en l’àmbit religiós, algunes de les activitats previstes són una trobada de superiors i superiores de monestirs ibèrics; una altra de moviments cristians i una d’escoles cristianes de Catalunya; una jornada sacerdotal de la Tarraconense o les romeries. En el cultural s’ha previst un festival de música del mil·lenari amb 15 concerts; exposicions sobre el mil·lenari i el que ha estat i és Montserrat a París (ja en marxa), al Palau Robert de Barcelona i a la Biblioteca de Catalunya; una edició de segells i monedes del mil·lenari; jornades i activitats acadèmiques; l’edició de material pedagògic sobre Montserrat o l’organització de la 56a edició de la Flama de la llengua. En l’àmbit participatiu s’han programat trobades de diferents sectors (de cultura popular, esportives, empresarials, de col·legis professionals) i destaca la futura estrena d’un sender del mil·lenari, que envoltarà el massís.

