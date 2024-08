Sallent impulsa una comissió per recuperar els espais de la mineria

Sallent ha constituït la Comissió Municipal per a la Mineria, els seus efectes i el futur sostenible, que té com a objectiu fixar els projectes de recuperació de les zones malmeses per l'activitat minera. El municipi, d’una llarga tradició minera, però que ara no té cap explotació activa, ha impulsat aquesta comissió, que agrupa, a part de govern i grups municipals, entitats ecologistes i Moviments Salins Sostenibles. Un cop els membres ja han acceptat formar-ne part, la previsió és que ara la proposta s’aprovi en ple formalment i la comissió es comenci a reunir el 22 d’octubre, de forma trimestral.

L’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, explica que «l'activitat minera és part de la història i del present del nostre municipi i, justament, el fet que no hi hagués una línia de futur molt clara, ens ha fet impulsar això». La taula tindrà deu persones de l’Ajuntament, entre representants del govern i l’oposició. Pel que fa als moviments ecologistes MontSalat n’aportarà dos, i Prou Sal!, integrada dins la Taula del Llobregat, tindrà un representant, ja que «són entitats que fa pràcticament una dècada que estan constituïdes» i Moviments Salins Sostenibles n’aportarà quatre: «El Jordi Ludevid va impulsar unes taules d'exposició, de recopilació i informació al voltant de la mineria, d'anàlisi de la situació, de proposta de solucions, d'experiències que estan realitzades arreu...». «És un tema que impacta a tothom. Políticament i socialment, a Sallent i a gran part de la comarca», detalla Ribalta.

Aquesta comissió, segons l’alcalde, està enfocada «des de l’àmbit ambiental», i «de moment, la part laboral no la tocarem, no hi ha ni sindicats ni la mateixa empresa». «Amb la situació de sequera, el projecte dels runams no hauria de ser una prioritat quan el Govern ens demana que revisem el consum d’aigua, hauríem d’avaluar alternatives», explica. «Vam creure indispensable que hi fossin tots els grups polítics, amb la voluntat clara del nostre govern de parlar amb tothom i prendre decisions de forma conjunta». Així doncs, la importància de la situació ha fet que el consistori hagi demanat a les entitats que els ajudin per «tenir suficient informació per prendre decisions meditades i no impulsos polítics».

Pel que fa a l’àmbit d’actuació, Ribalta explica que «D’entrada, la comissió està pensada per parlar de la situació de degradació que tenim en alguns punts del municipi, com el barri de l’Estació, amb evident impacte de la mineria, la Botjosa, algunes zones dels polígons i la mateixa zona minera, amb els runams». A més, obre la porta a convidar municipis amb les mateixes problemàtiques: «Haurem de convidar l’Ajuntament de Súria, el de Balsareny o Cardona». Aquesta comissió ve dotada d’un pressupost per encarregar estudis «per poder treballar amb informació real». L’alcalde ha relatat que era un projecte que feia temps que tenien present, però que «la Covid va fer que hi hagués una paralització de molts temes, entre els quals, aquest. El 2020 hi va haver el tancament de l’activitat minera i, un cop passades les eleccions, en vam començar a parlar».

En un futur, segons preveu l’alcalde, «també s’hi hauran d'implicar molts actors que s’escapen de l’àmbit de l’Ajuntament, perquè la majoria dels terrenys no són propietat municipal. S’hi haurà d’implicar l’Estat, que és el propietari de la Botjosa, la Generalitat, que és la propietària de l’Estació, i l’empresa, que és la propietària de l’espai del runam i de les estructures». «La intenció és prendre decisions des del consens, i crec que això podria ser possible», destaca Ribalta. «Que cadascú prengui el seu camí, però que, com a poble, tinguem clar què volem per la Botjosa i per a l’Estació, i què volem per la restauració del runam». «És un tema on hi ha implicades persones, veïns, i és d’especial sensibilitat per a nosaltres», ha conclòs.

