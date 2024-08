La Cabra d’Or omple els carrers a Moià i dona el tret de sortida a la festa major

Moià ha acollit la quinzena edició de la festa de la Cabra d’Or, una de les cites més esperades de l’any i que marca l’inici de la Festa Major, en un cap de setmana en què els carrers de la vila s’han omplert de màgia. Enguany, l’Associació La Cabra d’Or ha sigut l’encarregada de fer el pregó.

Dissabte, a dos quarts de set, la representació teatral de la llegenda inspirada en el segle XV va donar tret de sortida a dos dies replens de festa. Com explica la història, Bernat de Prat Sobirà i Dolça de Mas Casals són dos enamorats que volen casar-se, però Pere de Planella, el senyor feudal, demana gaudir del «dret de cuixa». Per evitar-ho, Bernat promet trobar la Cabra d’Or i portar-la al senyor Planella, que a canvi es compromet a deixar lliure la seva promesa.

Durant el primer dia de celebració de la festa, després d’aquesta representació inicial, els assistents van pujar al Castell de Clarà, on es va celebrar un sopar de carmanyola i el joc de nit per trobar la cabra, en un ambient familiar i engrescador pels més petits.

Un cop trobada la preuada figura d’or, els portadors van encapçalar la cercavila nocturna fins al Parc Municipal. Durant el trajecte es va festejar la troballa al ritme de la música en directe de la Banda Àuria. A dos quarts d'una, va començar el concert del grup de versions Divand i, en acabar, va ser el torn de PD Noah x Shakku.

Diumenge al matí es van fer els tallers infantils i alguns balls de la cabra al parc. Seguidament, els portadors més joves van treure a passejar la cabra petita durant la cercavila infantil fins a l'Ajuntament.

Afrontant ja la part final de la festa, a les sis de la tarda va ser el torn de la protagonista: la Cabra d’Or, que va lluir majestuosa en la gran cercavila. Els carrers es van omplir a vessar per celebrar la troballa de la cabra i acompanyar al Bernat a lliurar-la a Pere de Planella. Arribats ja a la Plaça de l’Església, es va fer la segona part de la representació teatral, on el Bernat i la Dolça aconseguien fer front al senyor feudal, que acabava mort per la pedregada rebuda a mans del poble de Moià.

Al voltant de les deu de la nit es va celebrar el sopar popular i la representació dels balls de la Cabra d’Or. Més enllà dels trempats i enxirinades, els cabrons i les cabrones, jovenalla i el ball de Cintes, aquesta edició ha incorporat una nova dansa de bastons.

Abans de l’actuació de PD Cabrit, es va portar la cabra a l’Ajuntament per tancar la quinzena edició de la festa, que s’ha consolidat en la cultura popular de Moià.