Dos cotxes s'accidenten en una topada a la C-16, a Castellbell i el Vilar

Dos vehicles s'han accidentat aquest dilluns al matí en un xoc a la C-16, a Castellbell i el Vilar.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'accident pocs minuts abans de les 12 del migdia i s'hi han desplaçat amb dues dotacions terrestres.

L'accident ha estat un xoc per encalç i ha provocat una sortida de via d'un dels vehicles. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, no hi ha hagut ferits.