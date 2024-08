Un home queda atrapat al seu balcó, a Sant Fruitós de Bages, en espatllar-se la persiana

Els Bombers de la Generalitat han hagut de rescatar aquest dilluns un veí de Sant Fruitós de Bages que ha quedat atrapat al balcó de casa seva, després que la persiana de la porta de sortida s’encallés.

Els serveis d’emergències han rebut l’avís pel servei a 2/4 de 6 de la tarda i dues dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc de l’incident, en un edifici del passeig de Sala i Ricardis de Sant Fruitós de Bages.

Per rescatar l’home, els efectius han desplegat un vehicle autoescala per accedir fins a una finestra oberta de l’habitatge i entrar a l’interior per desencallar la persiana elèctrica. Després de l’actuació dels Bombers, l’home ha pogut tornar a entrar al pis sense obstacles i els efectius s'han retirat del servei una hora després d’arribar a la zona.