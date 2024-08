Talamanca recupera el Castell pels actes de Batalla

Talamanca es tornarà a vestir de gala el dimarts 13 per commemorar la Batalla de Talamanca de l'any 1714, que va ser l'última victòria de l'exèrcit català. Enguany, més enllà del tradicional acte protocol·lari, està previst que els Miquelets, la representació dels cossos que van lluitar en aquella batalla, facin activitats durant tot el dia i, com a principal novetat, l'era del Castell serà l'epicentre de la jornada. Aquest acte, que ja porta més d'una dècada celebrant-se, està emmarcat en l'agenda de l'any Desvalls, en commemoració dels 300 anys de la mort de qui va liderar, precisament, les tropes catalanes a la Batalla de Talamanca. A més, el municipi utilitzarà aquests actes per donar el tret de sortida a la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge i també tindrà actes el cap de setmana del 23 i 24.

Els actes començaran a les deu, quan s'obrirà el campament dels Miquelets a l'espai de l'era del Castell. Durant el dia, allà s'hi podran fer diverses activitats, com una taula de reclutament i una instrucció o una explicació dels uniformes i les armes. A més, els Miquelets voltaran al llarg del dia pels carrers de Talamanca. A dos quarts d'onze, hi haurà una escenificació d'una escaramussa entre soldats catalans i borbònics, que iniciarà al carrer de l'Era i acabarà a la plaça del Raval. A les dotze es farà el repic de campanes i, aprofitant l'avinentesa, es durà a terme el pregó de la festa major de Talamanca, a càrrec de Maria Rosa Argilés i Puig. El campament dels Miquelets estarà tancat de dues a quatre del migdia, quan continuaran amb les activitats. A les cinc, hi haurà una nova escaramussa i, a les set de la tarda, començarà l'acte institucional, que es farà al Memorial de la Batalla, i on es farà la salva d'honor.

L'acte, que repeteix el guió de les passades edicions, constarà dels parlaments de les autoritats i l'ofrena floral al Memorial, acompanyat pel cant dels Segadors, que interpretarà la Coral de Talamanca. L'esdeveniment comptarà amb la presència de l'alcalde de Talamanca, Salvador Mañé, i la consellera comarcal d’Educació, Dones i Polítiques d’Igualtat, Àdria Mazcuñan. A més, també està prevista l'assistència de l'exvicepresident del Govern i expresident d'ERC Oriol Junqueras, malgrat que no participarà de l'acte com una autoritat, sinó que parlarà com a historiador. Un cop finalitzat l'acte es donarà per tancada la diada.

Aquesta celebració va iniciar-se ara fa uns anys, després que, l'any 2008, un grup de recerca liderat pel navarclí Francesc Serra i Gustau Erill, de Monistrol de Calders, descobrissin que Talamanca va ser l'escenari de la darrera victòria de l'exèrcit català durant la guerra de Successió a Catalunya, durant el 13 i 14 d'agost del 1714, unes setmanes abans de la fi dels setges de Barcelona i Cardona, que van significar la fi del conflicte bèl·lic i l'abolició de les institucions catalanes sota el règim de Felip V. Aquesta batalla forma part de la ruta 1714 i, a part del Memorial, el mateix castell va ser, durant uns anys, un museu sobre la Batalla.

Serra, acompanyat de l’historiador de Monistrol de Calders Gustau Erill, i un grup de recerca, van començar a investigar sobre el tema a partir d’una carta, que van trobar per sorpresa quan treballaven en un estudi de la toponímia de Manresa, on el Marquès del Poal, que liderava les tropes catalanes a l’interior, relatava els fets de la batalla al consell de Cent de Barcelona. Finalment, van certificar l’existència de l’enfrontament arran de l’aparició de centenars de bales que van trobar on creien que s’havien produït els enfrontaments. La batalla va enfrontar uns 2.000 catalans, i 3.000 tropes borbòniques, instal·lades a la Mussarra. Els castellans van atacar primer, però van ser aturades per les tropes del Marquès del Poal, que tenien un millor coneixement del terreny, i van fer retirar als seus enemics en direcció Sabadell. Va haver-hi unes 650 baixes, la majoria ferits, i unes 80 morts borbòniques, per 20 de catalanes.