El Bages ha aportat tan sols un 1,5% del total de consellers de la Generalitat democràtica

Amb el canvi de govern i el nomenament, ahir, dels nous consellers de l’executiu encapçalat per Salvador Illa, el Bages perd la consellera Laura Vilagrà i torna a no tenir cap representant al capdavant d’un departament, mentre que el Berguedà, el SolsonèsMoianès i el Lluçanès continuen sense presència política a l’executiu, com ha estat la norma en els 47 anys de Generalitat democràtica. D’aquesta manera, el conjunt de les comarques centrals han vist relegat un cop més el poc pes polític que històricament han tingut com a territori.

El Bages és la comarca amb més habitants de la regió central i acumula un 2,2% del total de la població de Catalunya, però tan sols ha aportat tres consellers dels 199 que ha tingut la Generalitat des del primer govern de la transició, el 1977, fins ara (l’1,5% del total). Són els mateixos que Osona, per exemple, però en aquest cas, un dels consellers, Ramon Espadaler, va ser-ho en dos períodes com a representant de CiU (del 2001 al 2003 i del 2012 al 2015), i ara repetirà, aquesta vegada com a socialista, a l’àrea de Justícia i Qualitat Democràtica.

En el cas del Bages només hi ha hagut una repetició, la del manresà afiliat a ERC Josep Huguet, que va ser conseller en dues ocasions. Primer de Comerç, Turisme i Consum amb el tripartit liderat per Pasqual Maragall (durant mitja legislatura, del 2004 al 2006); i després com a titular d’Innovació, Universitat i Empresa, aquesta vegada durant tota la legislatura sencera (2006-2010) amb el govern que encapçalava José Montilla. Va compartir govern durant un temps amb l’exalcalde socialista de Manresa Jordi Valls, que va ser titular de Treball i Indústria tan sols durant uns mesos l’any 2006, també amb el president Pasqual Maragall. I la darrera en ocupar el càrrec ha estat la republicana Laura Vilagrà, com a consellera de la Presidència des del 2021 fins ara amb el govern de Pere Aragonès, del qual també ha estat vicepresidenta.

El poc pes polític que tradicionalment ha tingut el Bages pel que fa a la representació institucional a la Generalitat s’estén per totes les comarques de l’àmbit de Regió7, si bé l’aportació de polítics de la zona pirinenca a les conselleries ha estat proporcionalment més elevada tenint en compte que hi ha menys població. Així doncs, el nou conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, és exregidor i portaveu del PSC a la Seu d’Urgell, d’on el seu exalcalde republicà Jordi Ausàs va ser conseller de Governació entre el 2008 i el 2010, amb el govern de José Montilla. La Cerdanya hi ha aportat el republicà Joan Carretero, exalcalde de Puigcerdà, que també va ser conseller de Governació del 2003 al 2006, amb Pasqual Maragall de president.

La regió central també ha tingut dues representants anoienques a les conselleries, en aquest cas en governs recents. Maria Àngels Chacón va ser titular d’Empresa i Coneixement durant el govern de Joaquim Torra, entre el 2018 i el 2020; i Alba Vergés ho va ser de Salut entre el 2018 i el 2021, en plena pandèmia. En canvi, fins ara no hi ha hagut cap conselleria encapçalada per polítics del Berguedà, el Solsonès, el Moianès o el Lluçanès.

Menys diputats

Si la representació de la regió central a les conselleries del nou executiu serà escassa, també hi haurà menys presència de diputats d’aquest territori a l’hemicicle que en la legislatura passada, amb la pèrdua de la meitat dels escons. Hi seran la fins ara vicepresidenta i exconsellera Laura Vilagrà (anava de número 2 d’ERC per Barcelona), els socialistes Jordi Riba (d’Igualada) i l’alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, que repeteix; i l’exalcalde de Sallent David Saldoni, que també repeteix per Junts. Òscar Ordeig, que anava de número 1 per Lleida del PSC, ha estat nomenat conseller. En canvi, perden l’escó els republicans Ferran Estruch (alcalde de Cardona), la igualadina Alba Vergés, i Alba Camps, de Puig-reig, així com Basharat Changue que havia estat regidora de la CUP a Moià.